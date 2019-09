Kristen Stewart sulla relazione con Robert Pattinson e la sua sessualità

Kristen Stewart ha trovato fama mondiale grazie alla saga di Twilight nel 2008 e nello stesso anno si è innamorata del collega di set Robert Pattinson, che interpretava il vampiro Edward Cullen.

Una storia, quella con Robert, fatta di alti e bassi, di rotture e riappacificazioni. Separatisi nel 2012, dopo la diffusione della notizia che voleva la Stewart coinvolta in una relazione con il regista Rupert Sanders, i due si sono riconciliati poco dopo, per poi lasciarsi definitivamente nel 2013.

Con uno sguardo al passato, oggi l'attrice ha spiegato il motivo della rottura con Robert:

Nonostante ciò, non ha alcun rimpianto e da allora Kristen Stewart si è fatta paladina dell'essere sé stessa, nonostante le pressioni di Hollywood. L'attrice, che ha fatto coming out nel 2017, non si è piegata a chi avrebbe voluto che continuasse a nascondere la propria sessualità.

In un'intervista per Harper’s Bazaar UK, l'attrice americana ha raccontato:

Kristen, che ora pare impegnata in una relazione con la sceneggiatrice Dylan Meyer, ha ricordato la sua vita prima del coming out, quando le veniva costantemente suggerito di cercare di salvaguardare la carriera nascondendo la sua vera identità.

Nel tentativo di proteggermi, mi stavo rovinando la vita. Che c'è? Non posso uscire con chi voglio? Non posso parlarne nelle interviste? Persone dalla mentalità vecchia scuola mi hanno detto: 'se vuoi preservare la tua carriera e avere successo, sappi che c'è gente a questo mondo a cui non piaci, a cui non piace sapere che frequenti ragazze, a cui non piace il fatto che non ti identifichi né come lesbica né come eterosessuale. Che cosa sei?'