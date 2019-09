Continuano i casting per il live-action de La Sirenetta. Dopo aver trovato Ariel, che vi ricordiamo sarà interpretata da Halle Bailey, Disney cerca il Principe Eric. Christian Navarro, Tony Padilla nella serie TV Tredici (13 Reasons Why), ha rivelato su Twitter di aver fatto il provino per interpretare l'iconico ruolo.

La parte del Principe Eric è stata offerta inizialmente ad Harry Styles. Il cantante, secondo i rumor, ha gentilmente declinato.

Navarro si era proposto a Disney, sempre tramite un tweet, proprio dopo il rifiuto di Harry Styles. L'attore aveva scritto:

So I heard Harry Styles passed on Prince Eric, well...I can sing. Black Ariel/Latino Prince...no ones called but Season 3 drops next week and I think it’s one hell of an audition 🤷🏽‍♂️ @DisneyStudios @melissamccarthy

Il tweet deve aver attirato l'attenzione di Disney, che ha contattato l'attore. Navarro ha confermato di aver mandato dei suoi video:

Idk what happened to the other tweet.

But! @disney saw this, saw your support, and gave my team a call. They wanted to see what I could do. Tapes sent. Fingers crossed. Let’s make some history. #iloveyou3000 #PrinceEric #TheLittleMermaid https://t.co/192ZTsfqyH