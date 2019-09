LEGO Star Wars Battles porta la Forza su iPhone e Android

VideogamesCinema

di Andrea Guerriero - 04/09/2019 14:16 | aggiornato 04/09/2019 14:19

Nel nuovo strategico mobile dedicato alla saga di Guerre Stellari potremo collezionare, costruire e combattere a portata di touch.

1 condivisione

Mentre il popolo geek attende di correre in sala e gustarsi la visione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker - e gli inevitabili tie-in videoludici su PC e console di ultima generazione -, una nuova esperienza poligonale è pronta a sbarcare sui dispositivi mobile di tutto il mondo.

Warner Bros. Interactive Entertainment, The LEGO Group e Lucasfilm hanno infatti annunciato ufficialmente LEGO Star Wars Battles, nuovo titolo che fa dell'azione e della strategia i suoi cavalli di battaglia, con tanto di scontri 1 vs 1. E che naturalmente fa leva sugli iconici personaggi, veicoli e ambientazioni dell'epopea galattica creata originariamente da George Lucas, ed in particolare della sua interpretazione messa sul piatto dal già noto franchise LEGO Star Wars.

Sviluppato dagli instancabili TT Games - autori dell'intera antologia videoludica LEGO -, LEGO Star Wars Battles permetterà a tutti i giocatori su device iOS e Android di combinare tutti i personaggi e i veicoli di tutte le ere dell'universo di Star Wars. Interagendovi, potranno dare vita ad un imponente esercito del lato oscuro o della luce con cui affrontare battaglie all'ultima spada laser. Grazie ai comandi touch intuitivi, i personaggi potranno schierare le proprie truppe e costruire torri di LEGO sul campo di battaglia per difendere il proprio territorio o tentare di conquistare la base nemica.

Warner Bros. Interactive Entertainment/Lucasfilm

Di conseguenza, avremo a portata di touch tutti i contenuti che compongono la saga cinematografica, da Star Wars: The Clone Wars e da Rogue One: A Star Wars Story. Andremo anche a collezionare sui nostri schermi gli indimenticabili eroi e villain come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Darth Vader, oltre che altri personaggi come i Porg, gli Assaltatori, i droidi da combattimento e tutta una serie di veicoli, che spaziano dagli AT-AT ai caccia TIE fino al leggendario Millennium Falcon.

LEGO Star Wars Battles farà il suo debutto nel 2020 su App Store e Google Play: sarà disponibile gratuitamente e presenterà acquisti all'interno dell'app.