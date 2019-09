Linda Hamilton: 'James Cameron mi sposò perché innamorato di Sarah Connor'

CelebrityCinema

di Giuseppe Benincasa - 04/09/2019 12:44 | aggiornato 04/09/2019 12:51

Non tutti i matrimoni riescono con il giorno del giudizio!

1 condivisione

L'attrice statunitense Linda Hamilton è nota per il suo iconico ruolo di Sarah Connor nei primi due film della saga di Terminator, diretti da James Cameron nel 1984 e nel 1991. L'attrice e il regista si sono frequentati, dando alla luce una bambina nel 1993, e si sono sposati nel 1997, anno in cui Cameron era il re del mondo grazie al successo di Titanic, che registrava l'incasso più alto della storia del cinema fino ad allora.

Ma il matrimonio tra Hamilton e Cameron non ha avuto lo stesso successo della creazione cinematografica del regista. Infatti è durato appena 2 anni. In una intervista al New York Times, l'attrice, ora 62enne, ha spiegato il perché di questo fallimento:

Quel rapporto era un mistero per tutti noi, persino per me e Jim [Cameron], perché siamo tremendamente mal assortiti.

Hamilton poi ha aggiunto che lei e Cameron erano come pezzi di un puzzle, e ha rivelato la natura dell'amore del regista:

Penso che ciò che è successo è da imputare al fatto che lui fosse davvero innamorato di Sarah Connor. E lo ero anche io.

James Cameron ha risposto a questa dichiarazione raccontando al New York Times come si è innamorato di Linda Hamilton. All'inizio, il regista pensava che la personalità dell'attrice fosse molto più simile a quella di Sarah Connor di quanto poi riscontrò effettivamente: "Eravamo affascinati l'uno dall'altra".

HD Getty Images Linda Hamilton e James Cameron in una foto di repertorio

Linda Hamilton ha rivelato di essere stata devastata per anni dalla rottura del matrimonio e di essere rimasta celibe per almeno 15 anni. Ma adesso è felice, e pensa che non metterebbe mai più tanta energia in un qualcosa che è destinata a non funzionare.

Di nuovo insieme

Linda Hamilton e James Cameron si sono riuniti a livello professionale in veste di attrice (riprendendo il ruolo di Sarah Connor) e produttore, per dare vita a un nuovo capitolo della saga di Terminator, che hanno contribuito ad avviare.

Terminator: Destino Oscuro sarà nei cinema italiani dal 31 ottobre 2019 e riprenderà dai fatti del secondo capitolo del franchise (Terminator 2 - Il giorno del giudizio), eliminando dalla narrazione e dalla linea temporale i tre film realizzati senza James Cameron (Terminator 3 - Le macchine ribelli del 2003, Terminator Salvation del 2009 e Terminator Genisys del 2015).