MIT sviluppa 'vermi robot' contro gli ictus cerebrali

Il verme robot può anche essere dotato di luce laser o appositamente modificato per trasportare farmaci nell’organismo, come ad esempio degli anticoagulanti.

Il filo che costituisce il verme robotico è inoltre dotato di una superficie liscia e rivestito da un idrogel che lo rende biocompatibile , senza influire però in alcun modo sulla capacità di risposta ai comandi esterni delle particelle magnetiche in esso contenute.

L’ictus è una fra le malattie più diffuse e mortali in assoluto, necessita un’intervento repentino, possibilmente entro 90-60 minuti dalla manifestazione dei primi sintomi. Se fosse possibile mettere a punto un dispositivo in grado di invertire il blocco dei vasi sanguigni, si potrebbero evitare danni permanenti al cervello che troppo spesso si verificano in questi casi.

Alcuni ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) hanno messo a punto una tecnologia rivoluzionaria , atta a facilitare in futuro gli interventi chirurgici in caso di ictus cerebrale , causato dell'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale e dal conseguente danno alle cellule del cervello, dovuto al mancato afflusso d’ossigeno e nutrienti trasportati dal sangue (ischemia) oppure a un’emorragia cerebrale.

Il MIT ha messo a punto una sorta di "verme robotico" in grado di passare agilmente attraverso i vasi sanguigni cerebrali. Una tale invenzione potrebbe rivelarsi fondamentale per evitare danni permanenti dovuti a ictus cerebrali.

