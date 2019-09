100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes per il nuovo film con Adam Sandler (e qualcuno parla di Oscar!)

Cinema

di Alessandro Zoppo - 04/09/2019 14:40 | aggiornato 04/09/2019 14:45

Uncut Gems, il nuovo film di Benny e Josh Safdie, ha lasciato pubblico e critica a bocca aperta al Telluride Film Festival: merito soprattutto di un inedito Adam Sandler, che ora si candida seriamente ad una insperata statuetta come miglior protagonista.

2 condivisioni

Da Pixels a Murder Mystery, negli ultimi anni Adam Sandler ha inanellato diversi flop. Ora sono i fratelli Benny e Josh Safdie, i registi di Good Time e Heaven Knows What, a rilanciarne le quotazioni a Hollywood. Uncut Gems, il loro nuovo film, ha sorpreso spettatori e stampa al Telluride, dove è stato presentato in anteprima in vista del prossimo passaggio a Toronto e dell'uscita al cinema.

Le critiche sono entusiaste, tanto che su Rotten Tomatoes si è arrivati al 100% di recensioni positive. Una novità per l'autore-attore, che ha abituato il pubblico statunitense soprattutto alle commedie demenziali (da Un tipo imprevedibile a Un weekend da bamboccioni) e che pochissimi registi (Paul Thomas Anderson in Ubriaco d'amore, Judd Apatow in Funny People, Noah Baumbach in The Meyerowitz Stories) hanno sfruttato per la sua fisicità comica, nervosa e disperata.

HD A24 Adam Sandler in Uncut Gems

Con Uncut Gems, Sandler ha confermato la sua voglia di restare in territori indie. I Safdie sono filmmaker indipendenti newyorkesi i cui film vengono selezionati nei festival che contano, la storia appartiene al genere crime thriller (con tocchi dark comedy) e l'attore si confronta finalmente con un personaggio inedito.

Ambientato nel distretto dei diamanti di Manhattan, un'enclave tradizionalmente ebraica, il film racconta la vicenda di Howard Ratner, proprietario di una gioielleria e rivenditore di preziosi per gente ricca e famosa. Howard non è proprio uno stinco di santo, anzi: tradisce la moglie (Idina Menzel), è un incorreggibile giocatore d'azzardo e un artista della truffa. Ha un grosso debito con il cognato Aron (Eric Bogosian) e pensa di saldarlo mettendo le mani su un opale nero etiope che risolverà tutti i suoi problemi. Ovviamente non andrà come aveva sperato, perché Ratner è un immaturo con la particolare abilità di prendere sempre la decisione sbagliata.

To the people who watch Adam Sandler in a movie and want to punch him in the face.... have I got the movie for you!!!!! #UncutGems — Mara Reinstein (@MaraReinstein) August 31, 2019

La performance di Sandler è stata applaudita da tutti i critici presenti al Telluride Film Festival. Eric Kohn su IndieWire ha definito Howard Ratner "il personaggio più spregevole che Sandler ha interpretato in 30 anni di carriera", mentre Peter Debruge ha scritto su Variety che questo film segna il ritorno dell'attore "all'esperienza esasperante e tutta intrappolata dentro la sua testa di Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson di quasi due decenni fa".

K. Austin Collins ha addirittura elogiato la prova di Sandler su Vanity Fair come la sua migliore di sempre: "Sono un fan di vecchia data di Sandler e del suo schtick (gli sketch della tradizione comica ebraica, ndr), conosco il suo repertorio di gesti e battute così come di qualsiasi altro attore vivente. Eppure non ero preparato per Uncut Gems, un film che spinge il suo personaggio comico lontano verso le insicurezze malvagie che Sandler ha da lungo tempo abbandonato".

#UncutGems: Safdie’s take the throbbing, heartracing insanity of #GoodTime, douse it in gasoline & light it up. Cocaine the movie, a stress-inducing, hyperengaging portrait of spiraling desperation. Adam Sandler is ferocious, and unstoppable. 🧨 #TellurideFilmFestival — Practical Daddy somehow alive in #Telluride 📽🎞📺 (@YrOnlyHope) August 31, 2019

Per Sandler prosegue quindi una delle carriere dalle parabole più imprevedibili di Hollywood, che ora potrebbe condurlo ad una inaspettata nomination agli Oscar. La candidatura arriverebbe dopo essere stato nominato a un Gotham (il premio per i film indipendenti) come miglior attore per la sua interpretazione in The Meyerowitz Stories, ma soprattutto dopo aver fatto incetta di Razzie Awards: ben nove vinti nella sua carriera "grazie" a Big Daddy - Un papà speciale, Jack e Jill (un punteggio di 3% su Rotten Tomatoes) e Indovina perché ti odio.

Uncut Gems, che vede tra i produttori esecutivi Martin Scorsese, uscirà nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2019. Giusto in tempo per l'Academy?