Riverdale 4 e l'episodio-tributo a Luke Perry: immagini di anteprima e novità

04/09/2019

Preparate i fazzoletti, la quarta stagione di Riverdale metterà alla prova i vostri cuori.

Il teen drama Riverdale, basato sulla famosa serie a fumetti Archie, è giunto alla sua quarta stagione. Questa si prospetta molto diversa dalle altre, poiché si avvertirà l'assenza del compianto Luke Perry.

L'improvvisa morte dell'attore, avvenuta il 4 marzo del 2019 per un grave ictus, ha sconvolto i fan e tutti quelli che gli volevano bene e, per forza di cose, ha fatto cambiare alcuni piani relativi alla serie TV Riverdale. Nello show, Perry interpretava il ruolo di Fred Andrews, il padre del protagonista.

The CW Luke Perry in una scena della serie TV Riverdale

La scomparsa di Luke Perry è avvenuta prima che questo potesse girare gli ultimi tre episodi della terza stagione. Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa e gli sceneggiatori hanno deciso di prendersi del tempo per decidere come affrontare la scomparsa del personaggio. In seguito, hanno stabilito che sarebbe stato opportuno dedicare a Luke e al suo alter ego televisivo l'esordio della quarta stagione dello show.

L'ingresso di Shannen Doherty

Come riportato da E!Online, Aguirre-Sacasa ha confermato che l'inizio della stagione 4 servirà come tributo per il compianto Luke Perry e che a livello narrativo si è deciso di far morire anche il personaggio di Fred. Così facendo - come si può intuire dalla foto in anteprima in testata a questo articolo - gli abitanti di Riverdale saranno in lutto e verranno "aiutati" da una new entry molto legata a Perry, ovvero Shannen Doherty (famosa per il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210).

HD FOX Da Beverly Hills 90210: Luke Perry e Shannen Doherty

Lo showrunner ha definito l'episodio come un vero tributo sia a Luke Perry che a Fred, e "molto molto emozionante". Sulla presenza di Doherty, Aguirre-Sacasa ha detto che l'attrice avrà un ruolo davvero importante e che lei è stata davvero brava a interpretarlo.

Shannen Doherty (recentemente protagonista del revival BH90210) si è detta onorata e orgogliosa che le sia stato chiesto di far parte di questo momento speciale di Riverdale, dedicato al suo caro amico e collega. Inoltre, ha dichiarato di aver avuto l'appoggio di tutti i membri della famiglia Perry e che questo le ha dato sicurezza e convinzione. Infine, l'attrice ha definito la sua esperienza sul set catartica.

Le novità della stagione 4

La stagione 4 di Riverdale si aprirà quindi con il tributo a Luke Perry e al suo personaggio Fred, ambientato durante il giorno dell'indipendenza americana. I membri della comunità rifletteranno sul contributo che il padre di Archie ha dato loro ma, nel frattempo, quest'ultimo riceverà una telefonata che cambierà per sempre le loro vite.

L'emittente televisiva americana The CW ha pubblicato alcune immagini in anteprima, in cui si possono vedere i ragazzi di Riverdale festeggiare il 4 luglio.

Da sinistra verso destra: Camila Mendes nei panni di Veronica, Ashleigh Murray nel ruolo di Josie, Casey Cott nelle vesti di Kevin, Charles Melton nei panni di Reggie, Lili Reinhart come Betty, Cole Sprouse è Jughead, Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl e Vanessa Morgan nei panni di Toni.

Robert Falconer/The CW Una immagine dal primo episodio della quarta stagione di Riverdale

Questa seconda immagine (qui sotto) mostra Lili Reinhart nei panni di Betty, Cole Sprouse nelle vesti di Jughead, KJ Apa nei panni del protagonista Archie, Camila Mendes come Veronica e Casey Cott nel ruolo di Kevin, mentre guardano il cielo stellato e, probabilmente, i fuochi d'artificio del 4 luglio.

Robert Falconer/The CW I ragazzi di Riverdale si godono il 4 luglio

La stagione 4, inoltre, vedrà l'aggiunta di due nuovi volti, ovvero Kerr Smith e Sam Writer. Il primo verrà introdotto nel secondo episodio della quarta stagione come Mr. Honey, preside della Riverdale High School; il secondo interpreterà Mr. Chipping, un affascinante professore di scrittura creativa che insegna in una scuola vicino Riverdale e che, ovviamente, nasconde qualcosa.

Il primo episodio della quarta stagione di Riverdale andrà in onda su The CW il 9 ottobre 2019.