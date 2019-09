The Dark Crystal, Lisa Henson sostiene che il padre sarebbe orgoglioso della serie-prequel

TV News

04/09/2019

La figlia di Jim Henson parla inoltre di una possibile seconda stagione.

The Dark Crystal: La resistenza funge da prequel al celebre film del 1982, da cui prende il nome, con pupazzi animatronici e burattini. L'obiettivo? Espandere il meraviglioso universo fantasy creato da Jim Henson.

Adesso Lisa Henson, figlia del famoso "papà dei Muppet", ha raccontato quale sarebbe stata probabilmente la reazione del padre di fronte alla nuova serie TV targata Netflix. Ha così dichiarato, nel corso di un'intervista condotta da Yahoo!:

Sono certa che gli sarebbe piaciuta e sarebbe stato davvero felice. E penso sarebbe contento che altre persone se ne stiano occupando, perché ci teneva davvero che i suoi progetti venissero continuati anche da altri. Era elettrizzato quando Frank Oz girò I Muppets alla conquista di Broadway, perché in questo modo ha potuto lavorare anche su altre cose. Un giorno stavo parlando con il designer Dave Geolz sul set; ha lavorato al film e si occupa di Baffi [è il nome di un Fizzgig, n.d.R.] nello show, ed era molto soddisfatto del modo in cui stavamo realizzando la serie. Ha detto che lo spirito sul set gli ha ricordato il periodo di massimo splendore di Jim e dei Muppet.

The Dark Crystal: La resistenza racconta di un momento di relativa pace che finisce quando gli Skeksis, custodi del Cristallo della Verità, scoprono quanto l'energia vitale dei Gelfling sia utile per allungare loro la vita.

Lisa Henson ha lavorato come production assistant per il film del 1982 e ha sempre avuto un legame personale con il mondo di Thra, quindi non sorprende che sia una delle forze creative trainanti della nuova serie prequel. Lo show non è stato ancora rinnovato per una seconda stagione ma, a detta della Henson, i presupposti per continuarlo ci sono eccome. Ha affermato:

Quando gli showrunner Jeffrey Addiss e Will Matthews ci hanno presentato la loro versione della serie, in realtà andava molto più in là di quanto abbiamo fatto alla fine. Ci siamo resi conto che stava progredendo troppo velocemente, perciò l'abbiamo tagliata. Quindi, anche se abbiamo realizzato dieci episodi, è come se ne avessimo prodotti solo sei rispetto all'idea originale. Abbiamo sicuramente idee sul prosieguo, ma solo il tempo ci dirà se realizzeremo una seconda stagione o meno.

Restiamo in attesa di vedere se il mondo di Thra verrà esplorato nuovamente, quindi.