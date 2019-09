The Suicide Squad: anche Peter Capaldi nel cast del film di Gunn?

Cinema

di Marcello Paolillo - 04/09/2019 10:04 | aggiornato 04/09/2019 10:07

Sembra che Peter Capaldi, Dodicesimo Dottore della serie TV di culto Doctor Who, sia in procinto di entrare nel cast di The Suicide Squad, assieme anche all'attore comico Pete Davidson.

Il cast di The Suicide Squad continua ad allargarsi a dismisura, dopo che lo scorso 28 agosto anche Taika Waititi (regista del prossimo Thor: Love and Thunder) ha lasciato intendere di essere pronto a partecipare al nuovo cinecomic scritto e diretto da James Gunn.

Sembra infatti che anche l'attore 61enne Peter Capaldi possa partecipare al film dedicato ai supercattivi dell'universo DC, in un ruolo ancora avvolto nel mistero (via Deadline). Ma non solo: anche l’attore comico Pete Davidson potrebbe apparire in un piccolo cameo, sebbene la notizia non sia ancora stata ufficializzata.

Capaldi, lo ricordiamo, è famoso in tutto il mondo per essere stato il personaggio del Dottore in varie stagioni della serie di culto Doctor Who (più in particolare, nei panni del Dodicesimo Dottore). L'attore di origini scozzesi è anche apparso della seconda stagione dello show Thick of It e The Hour, mentre è atteso a breve al cinema con The Personal History of David Copperfield, assieme ad Armando Iannucci, Dev Patel, Ben Whishaw, Tilda Swinton e Gwendolin Christie.

Il 25enne Peter Davidson è invece noto al pubblico televisivo d'oltreoceano per essere un membro del cast dello show televisivo Saturday Night Live.

A dirigere The Suicide Squad troviamo James Gunn (Guardiani della Galassia Vol. 1 e 2), il quale si occuperà anche della sceneggiatura del film (che sarà slegato dal precedente lungometraggio diretto da David Ayer, uscito al cinema nel 2016). La nuova formazione della 'squadra suicida' vedrà quasi sicuramente la presenza di Peacemaker, Captain Boomerang, Rick Flag, Ratcatcher, Nanaue e Polka-Dot Man.

Nel cast dovrebbero fare la loro apparizione Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior e Storm Reid, oltre a Margot Robbie (nuovamente nei panni di Harley Quinn), Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis e Nathan Fillion.

The Suicide Squad è previsto nei cinema americani a partire dal 6 agosto 2021, mentre le riprese prenderanno il via durante il mese di settembre di quest'anno.