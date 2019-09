Cinema

di Marcello Paolillo - 04/09/2019 16:22 | aggiornato 04/09/2019 16:27

Il settimo capitolo della saga di Tremors si chiamerà Tremors: Island Fury ed è entrato in produzione per il mercato Home Video, con l'inizio delle riprese previsto a novembre 2019.

Lo scorso mese di dicembre, l'attore Michael Gross ha confermato che parteciperà al settimo film della saga cinematografica di Tremors, partita nel 1990 con l'omonimo film con Kevin Bacon.

Gross, che ha interpretato il ruolo di Burt Gummer in tutti (ma proprio tutti) i film della saga, è quindi pronto a vestire nuovamente i panni del personaggio che gli ha donato notorietà tra i fan dei giganteschi (e disgustosi) Graboid.

Ora, via Bloody-Disgusting, è stato confermato che Tremors 7 è entrato ufficialmente in produzione e che le riprese del film dovrebbero prendere il via a partire dal mese di novembre 2019 in Thailandia.

Ma non solo: la pellicola - diretta nuovamente al mercato Home Video - si chiamerà Tremors: Island Fury e vedrà i mostruosi vermoni approdare illegalmente su un’isola grazie alla volontà di un ricco playboy, il quale darà il via a una vera e propria battuta di caccia estrema. Il film dovrebbe ispirarsi a La Pericolosa Partita, un lungometraggio statunitense del 1932 diretto da Irving Pichel e da Ernest B. Schoedsack, oltre che dal prossimo The Hunt prodotto da Universal Pictures.

Ricordiamo che la serie TV di Tremors, nata come sequel diretto del primo film del 1990 (con Kevin Bacon atteso nuovamente nei panni di Valentine McKee), è stata accantonata ad aprile 2018 dal network statunitense Syfy.

La saga dei graboid è composta, ad oggi, da una serie TV andata in onda nel 2003 e sei pellicole, ovvero Tremors (1990), Tremors 2: Aftershocks (1996), Tremors 3: Ritorno a Perfection (2001), Tremors 4: Agli inizi della leggenda (2004), Tremors 5: Bloodlines (2015) e Tremors: A Cold Day in Hell (2018).

La sceneggiatura di Tremors: Island Fury è a cura di Brian Brightly, mentre alla regia troviamo Don Michael Paul.

Siete curiosi di rivedere sul piccolo schermo i letali Graboid?