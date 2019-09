Tecnologia

04/09/2019

USB-IF ha completato lo sviluppo di USB4 che arriverà sul mercato nel corso del 2020. I nuovi dispositivi saranno più veloci, ma non avranno un connettore nuovo permettendoci di utilizzare le vecchie porte.

L'USB Implementers Forum (USB-IF) ha dichiarato ieri di aver finalmente completato gli standard e le specifiche tecniche per la nuova USB4. L'organizzazione, che si occupa esclusivamente dello sviluppo e della promozione della tecnologia USB, è pronta quindi a condividere il progetto con ingegneri e produttori e i nuovi dispositivi USB4 saranno perciò disponibili nel corso del 2020.

Le novità introdotte saranno parecchie, prima su tutte la velocità a doppia corsia da 40 GBps (Gigabyte per secondo), pari a quella di Thunderbolt 3, il doppio rispetto alle USB 3.2 e ben 8 volte maggiore rispetto al precedente standard per le USB 3. Un traguardo pazzesco se considerate che la velocità di 20GBps dell'USB 3.2 è ancora oggi un mistero per tanti, dato che la maggior parte di noi ancora si affida a USB con velocità tra i 5 o 10 GBps.

Un'altra piacevole novità è che non ci saranno novità sul fronte del connettore, che rimarrà lo stesso dei dispositivi USB Type-C e che sarà retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3. Non dovremo quindi più prestare eccessiva attenzione al cavo o alla porta che stiamo utilizzando e potremo bearci inoltre di una maggiore uniformità tra i dispositivi elettronici.

Va di per sé quindi che USB4 sarà compatibile con Thunderbolt 3, ossia l'implementazione proprietaria di USB 3 sviluppata nel 2011 da Intel con Apple e presente quindi sulle schede del marchio o sui dispositivi delle aziende che hanno ottenuto la tecnologia in licenza. Tuttavia questa suddivisione causava non pochi problemi ad aziende e consumatori (costringendo molti ad acquistare adattatori per il cavo USB) e perciò Intel stessa aveva già reso disponibili i suoi standard gratuitamente di modo che chiunque potesse sviluppare una nuova tecnologia integrativa.

USB4 riassume tutti i vantaggi di USB3 e Thunderbolt 3

USB4 si pone quindi proprio a metà tra USB3 e Thunderbolt 3 promettendo di colmare il divario e riassumendo i vantaggi di entrambe: una connessione duratura proprio come la precedente USB, ma con la velocità di trasferimento di 40 GBps di Thunderbolt.

USB4, inoltre, promette una connessione a due corsie unificata tra dispositivi e piattaforme. Infatti, proprio come USB 3, supporta sia i dati che i protocolli di visualizzazione, ma questa volta sarà possibile collegarla direttamente ai monitor, trasportando video e dati nello stesso momento, senza dover aspettare il trasferimento prima dell'uno e poi dell'altro.

La maggior velocità di Thunderbolt 3 ha apportato una vera e propria rivoluzione nell'ambito delle professioni creative, assicurano lavori di editing, animazione e modellazione estremamente più veloci rispetto al consueto. Ha poi permesso di introdurre nuove categorie di prodotto, come le GPU esterne. Poter disporre di una simile velocità anche nei dispositivi comuni e per un uso non professionale sarà altrettanto rivoluzionario e ridurrà notevolmente il tempo di attesa per trasferire i nostri dati o effettuarne il backup!

Sarà necessario però aspettare almeno un anno affinché lo sviluppo e la produzione dei dispositivi vengano completati. Dopo di che, assicura Brad Saunders (CEO dell'USB Promoter Group) USB4 manterrà la sua denominazione sino all'arrivo di USB5, senza costringere nessun utente a memorizzare ogni volta il numero dell'aggiornamento come fatto sin'ora con USB 3.0, 3.1, 3.2.

USB4 quindi non sarà solo più veloce da utilizzare, ma anche più semplice da ricordare!