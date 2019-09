Watchmen, un nuovo teaser conferma l'arrivo il 20 ottobre su HBO: le ultime novità

Il cast della serie targata HBO propone nomi di rilievo come Don Johnson nei panni del capo della polizia di Tulsa, Jeremy Irons nei panni di un Ozymandias invecchiato, Jean Smart nel ruolo di Silk Spectre, Tim Blake Nelson nelle vesti di Looking Glass, Regina King nei panni di Angela Bar e inoltre Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing e James Wolk. Infine, il trailer mostra la presenza del personaggio del Dr. Manhattan ma non si sa ancora chi lo ha interpretato.

Ottobre, quindi, sarà il mese in cui il creatore della serie TV scoprirà le sue carte e mostrerà ai fan la sua visione di un mondo post-Watchmen. Come saprete, la serie di Damon Lindelof (co-creatore di Lost ) sarà ambientata ai giorni nostri, all'incirca 30 anni dopo i fatti narrati nel fumetto di Moore. Quindi, la storia riprenderà dal mondo plasmato da Adrian Veidt/Ozymandias , dove i supereroi sono considerati dei fuorilegge .

All'inizio, il video si presenta con uno sfondo nero e due lancette che ruotano attorno all'orologio dell'apocalisse (presente fin dalle pagine del fumetto di Alan Moore). Le lancette appaiono come parole Tutto Inizia , per poi svelare finalmente la data del 20 ottobre .

