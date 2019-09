TV News American Horror Story

di Chiara Poli - 05/09/2019 18:09 | aggiornato 05/09/2019 18:14

FOX per Halloween ci regala una prima visione attesissima: la nuova stagione di American Horror Story, 1984, debutterà il 31 ottobre!

Ancora una volta, Halloween su FOX sarà una data da non perdere.

American Horror Story: 1984 debutterà su FOX, in prima visione assoluta, il 31 ottobre alle 21.25, per proseguire con la messa in onda ogni giovedì alla stessa ora.

La nona stagione della serie horror antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk, come sappiamo, sarà ambientata presso il campo estivo di Redwood e racconterà l'arrivo di un pericoloso serial killer, Mr. Jingles, che semina morte e terrore al campo.

Omaggio agli slasher movie, e in particolare a Venerdì 13, che cita esplicitamente, American Horror Story: 1984 per la prima volta non vedrà la partecipazione di due dei suoi interpreti storici.

Evan Peters non ci sarà, mentre Sarah Paulson comparirà probabilmente solo in un cameo, ma non farà parte del cast.

Due fra gli attori più amati e talentuosi del "parco" recitativo che Murphy e Falchuk hanno reso famigliare ai loro telespettatori escono dai giochi, mentre una new entry assoluta fa il suo debutto.

Lo sciatore Gus Kenworthy, atleta seguitissimo e molto amato, farà il suo debutto assoluto come attore in 1984, mentre Mr. Jingles sarà interpretato da John Carroll Lynch (Fargo, The Founder), che aveva già vestito i terrificanti panni del clown Twisty nella serie.

Rivedremo invece Billie Lourd, Cody Fern, Emma Roberts e Leslie Grossman, mentre Matthew Morrison (l'ex professor Schuester di Glee) debutterà sul set di American Horror Story, insieme ad Angelica Ross - anche lei per la prima volta nel cast.

In occasione del Comic-Con di San Diego, American Horror Story aveva allestito la American Horror Story: 1984 Experience, una ricostruzione di Camp Redwood che immergeva i visitatori nell'atmosfera del campo estivo in cui Mr. Jingles compie una strage.

Per lanciare la nuova stagione, è stato anche reso disponibile il sito web AHSsurvivor.com, che permette di conoscere i protagonisti della nuova stagione e di esplorare una parte delle ambientazioni.

Purtroppo, come la AHS: 1984 Experience, il sito è riservato agli utenti USA.

Il primo episodio della nuova stagione debutterà in America, su FX, il prossimo 18 settembre.

L'appuntamento per i telespettatori italiani è su FOX il 31 ottobre.

Buona visione!