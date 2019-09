E noi non vediamo l’ora di ascoltare quel messaggio, non è vero?

Sesso (in particolare quello omosessuale, all’epoca demonizzato prima ancora dell’avvento dell’AIDS), alcol e droga non sono più le bestie nere della società, perché malattie, cyberbullismo e cambiamenti climatici hanno preso il sopravvento.

Come Jason Vorhees e Michael Myers, Mr. Jingles è una metafora della repressione, che cala la propria scure (in certi casi letteralmente…) sui giovani che vogliono solo divertirsi. Metafora che noi italiani avevamo tragicamente visto trasformarsi in realtà con gli omicidi del Mostro di Firenze, rivolti proprio verso le coppiette appartate.

Il campo estivo Redwood , ambientazione principale della stagione in arrivo, non è solo un richiamo diretto al Re dello slasher movie, Venerdì 13 (insieme naturalmente a Halloween ), ma è anche un concentrato delle regole di sopravvivenza che Scream, il capolavoro di Wes Craven del 1997, ci aveva riassunto.

Non poteva certo mancare all’appello: è un grande classico del genere horror e dello slasher movie in particolare.

