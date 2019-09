Bad Boys For Life: primo trailer per il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence

Cinema

di Marcello Paolillo - 05/09/2019 10:29 | aggiornato 05/09/2019 10:33

Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di Bad Boys For Life, terzo capitolo della storica saga di film d'azione con Will Smith e Martin Lawrence.

Gli agenti della narcotici di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett torneranno molto presto sul grande schermo grazie all'uscita di Bad Boys For Life, terzo capitolo della saga action poliziesca arrivata al cinema per la prima volta nel 1995 per la regia di Michael Bay.

For Life vedrà ancora una volta protagonista la storica coppia formata da Will Smith e Martin Lawrence, in azione a sedici anni di distanza dal secondo episodio. Sony Pictures ha ora rilasciato il primo, esplosivo trailer del film, che potete trovare poco più in alto.

La coppia di protagonisti, che sembra essersi in precedenza ritirata, decide ora di tornare in azione per un'ultima volta. Il video si apre con la coppia di protagonisti mentre esce da una lussuosa Porsche di colore azzurro, con Burnett che aprendo la portiera la urta per sbaglio su un idrante (cosa questa che sembra fare davvero arrabbiare Lowrey). Il filmato prosegue poi con il duo intenzionato a infiltrarsi all'interno dell'appartamento di un sospettato: Lowrey sembra non aver perso il vizio di usare le maniere forti (tanto che butta giù la porta con un calcio), mentre Burnett si dimostra ancora una volta il più 'pacato', cercando di risolvere la questione a parole (ma con scarsi risultati).

Il filmato prosegue con Joe Pantoliano nuovamente nel ruolo del capitano di polizia Conrad Howard (sempre piuttosto irascibile nei confronti di Lowrey), seguito da alcune esplosive sequenze d'azione a bordo della Porsche vista a inizio trailer, assieme a vari spezzoni che vedono i personaggi di Smith e Lawrence impegnati a salvare la pelle.

Il video termina con alcuni agenti di polizia che sembrano cantare goffamente il celebre testo della canzone dei Bad Boys, con tanto di movenze ('Bad boys, bad boys, Whatcha gonna do, whatcha gonna do'), per poi essere interrotti da Lowrey e Burnett, infastiditi dalla cosa.

La trama del film vedrà i protagonisti impegnati a dare la caccia a Armando Armas (Jacob Scipio), killer a capo di un potente cartello della droga. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, su una sceneggiatura scritta da Peter Craig, Joe Carnahan e Chris Bremmer, Bad Boys For Life uscirà negli USA il 17 gennaio 2020.