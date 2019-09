Cinema

Il trailer dello spin-off di Suicide Squad è stato rimosso dal web per colpa di un "leak" e sarà proiettato soltanto al cinema prima di It - Capitolo due: niente paura, abbiamo trovato un modo per farvelo vedere lo stesso, sul vostro computer.

Il trailer di Birds of Prey è diventato un caso. Il video, svelato nelle sale statunitensi durante il weekend del Labor Day prima di Spider-Man: Far from Home, avrebbe dovuto essere lanciato online in questi giorni. Qualcuno ha però postato un leak sul web, annunciando così le prime immagini del nuovo film DC Comics e il cast: oltre a Margot Robbie in versione Harley Quinn, il Black Mask di Ewan McGregor, la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead, la Black Canary di Jurnee Smollett-Bell e la Renee Montoya di Rosie Perez.

Come ha rivelato Variety, Warner Bros. è corsa ai ripari e ha fatto rimuovere i teaser da YouTube, social e siti vari, anche se alcune copie del video, come quella che riportiamo qui sotto, sono ancora disponibili su canali non ufficiali.

Il nuovo trailer dello spin-off di Suicide Squad, diretto dalla regista Cathy Yan, sarà quindi mostrato ufficialmente soltanto al cinema, stavolta prima di It - Capitolo due, e non sarà più disponibile online. Una strategia che Warner ha già adottato per Tenet di Christopher Nolan.

Nel caso di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il trailer "rubato" viene introdotto da una serie di palloncini rossi (sì, proprio quelli del pagliaccio Pennywise) presi a martellate da Harley Quinn. Il video mostra poi i vari personaggi del film sulle musiche di Heads Will Roll degli Yeah Yeah Yeahs.

Per smaltire la delusione e gustarsi il trucco e il costume di Harley Quinn, sono spuntate numerose GIF che ricostruiscono il video cancellato da Warner Bros. A partire ovviamente dallo sfrontato "Ho chiuso con questi fottuti clown" pronunciato dalla Robbie.

Spazio poi alle ragazze toste di Gotham, ovvero Black Canary, la Cacciatrice e Renee Montoya, che uniscono le forze con Harley per salvare la vita di una ragazzina, Cassandra Cain (Ella Jay Basco), dalle grinfie di Black Mask. Un trionfo di empowerment femminile.

Il signore del crimine di Gotham, interpretato con la consueta versatilità da McGregor, ha un look anni '70 che non è passato inosservato.

Il trailer si conclude con l'artwork ufficiale che vedremo sviluppato nei prossimi mesi.

Nel resto del cast, ci saranno anche Chris Messina (il villain Victor Zsasz), Charlene Amoia (Maria Bertinelli, la madre della Cacciatrice), Talon Reid (il braccio destro di Black Mask) e Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, François Chau, Matthew Willig, Robert Catrini e Ali Wong, dei quali non si conoscono ancora i personaggi.

Birds of Prey arriverà al cinema dal 7 febbraio 2020. I costumi di Harley Quinn e compagne saranno ancora i più googlati per i prossimi Carnevale e Halloween?