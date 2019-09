Per andare a trovare Antoine (Raphaël Lenglet, Elle, Vertige) in ospedale, saputo del suo incidente, Candice decide infatti di rientrare in anticipo dal viaggio di nozze. Il marito Max (Benjamin Baroche, 2 giorni a Parigi) le starà accanto anche nel momento in cui Candice dovrà imparare ad accettare che i suoi figli sono ormai diventati grandi e sono pronti a lasciare la casa materna.

