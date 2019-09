Code Vein, la demo dell'erede di Dark Souls è disponibile su PS4 e Xbox One

Videogames

05/09/2019

Il nuovo soulslike di Bandai Namco, in uscita il 27 settembre, può già essere provato da tutti i curiosi grazie ad una versione demo gratuita.

Quando il primo Dark Souls è approdato sul mercato, ereditando in parte le meccaniche del precedente Demon's Souls, molto probabilmente From Software non aveva idea di quello che sarebbe accaduto dopo.

La saga di actionRPG giapponese è stata infatti tanto apprezzata da pubblico e critica da riuscire non solo ad ergersi a regina di vendite, ma anche a dare vita ad un vero e proprio genere videoludico. Oggi, i cosiddetti soulslike sono una realtà consolidata e hanno dato origine a tutta una serie di cloni o di prodotti ispirati alle loro stesse meccaniche di gioco. Prodotti come Code Vein, che ne reinterpreta i caratteri distintivi per trascinare i gamer in un universo oscuro e sanguinoso.

L'ultima fatica dagli stessi autori di God Eater - edita da Bandai Namco - ha fin dall'annuncio catturato l'attenzione di quanti apprezzano l'epopea ruolistica di Hidetaka Miyazaki, soprattutto per il suo stile visivo, che ricorda da vicino quello degli anime. E se è vero che l'uscita è fissata per il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, già da ora è possibile testare con mano - e pad! - il gioco, per lo meno sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft.

Una demo di Code Vein è infatti disponibile per il download gratuito da PlayStation Store e Xbox Store. Come svelato dal trailer in testata di articolo, tutti i curiosi possono scaricare il file dal peso di circa 9 GB, per iniziare a perdersi nelle atmosfere e nelle location plasmate da Shift. La versione test di quella che dal producer Keita Iizuka viene definita come la perfetta commistione tra Dark Souls e Devil May Cry mette sul piatto quasi tutte le funzioni dell'editor per creare il nostro personaggio, così come la primissima fase della campagna principale, ed in particolare il dungeon denominato Profondità.

Code Vein, lo ricordiamo, ci porta in un futuro non troppo lontano, in cui un misterioso disastro ha portato il mondo che conosciamo sull'orlo del collasso. Nel cuore di questo scenario di distruzione, esiste una società segreta di Redivivi, chiamata Vein. Quest'ultima fortezza è dove i pochi rimasti lottano per sopravvivere, benedetti dai Doni del potere in cambio dei propri ricordi e della sete di sangue.