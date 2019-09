Dai giochi SNES su Switch a Deadly Premonition 2: tutti gli annunci del Nintendo Direct

Videogames

L'ultima diretta della "grande N" ha regalato diverse sorprese a tutti i possessori di Nintendo Switch. Ecco tutte le novità del Direct settembrino!

In questo 2019, Nintendo non ha sbagliato un colpo!

La casa di Super Mario ha infatti trionfato nel corso dell'ultimo E3 di Los Angeles a colpi di annunci e sorprese indirizzate al suo Nintendo Switch, promettendo ai suoi tanti fan giochi in gran quantità. Non solo, ha consolidato la sua posizione sul mercato mobile con Pokémon e Mario Kart, e infine infiammato i corridoi del web con l'ultimo Direct, andato in onda ieri sera sui canali social ufficiali.

Un Direct, quello della notte tra il 4 e 5 settembre, inaspettatamente lungo e denso di contenuti. E che lascia intendere quanto il colosso di Kyoto abbia le idee ben chiare sul futuro e sulle potenzialità della console ibrida - in arrivo il 20 del mese anche in versione Lite, pensata per il gaming solo portatile.

Per un evento tanto corposo, abbiamo allora pensato di raccogliere tutti gli annunci di Nintendo in un unico speciale. A voi non resta che reggervi forte e preparavi a vivere un intenso viaggio tra colori e poligoni.

Lunga vita a Overwatch!

Apre le danze del Nintendo Direct settembrino un annuncio ampiamente anticipato dai rumor più recenti. Quello dell'edizione Nintendo Switch di Overwatch, celebre hero shooter di casa Blizzard Entertainment. Lo sparatutto online arriverà sull'ibrida il 15 ottobre in edizione Legendary, con tutti gli eroi e le mappe offerte dalle altre versioni del gioco.

Già disponibile all'acquisto dal 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC, Overwatch si fa Legendary Edition per il device made in Japan al prezzo di 39,99 euro. Oltre al gioco base include anche tre mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online, cinque modelli leggendari, cinque modelli epici e cinque modelli Origins.

La diretta della "grande N" è andata avanti con l'attesissimo Luigi's Mansion 3, in uscita in esclusiva su Nintendo Switch il 31 ottobre 2019, giusto in tempo per festeggiare Halloween. Il trailer de Direct è visibile poco più in basso, e svela tra le altre cose anche una nuova modalità di gioco, denominata "Giochi Paranormali".

Interessante trailer pure per Little Town Hero, nuovo videogame realizzato dai ragazzi di Game Freak, la stessa casa di sviluppo che ha dato i natali al franchise Pokémon oltre 20 anni fa. Il titolo sarà disponibile dal 16 ottobre di quest'anno, e farà leva su tradizionali combattimenti a turni e su una convincente colonna sonora composta da Toby Fox, già autore di quella di Undertale. La storia di Little Town Hero è ambientata in un piccolo villaggio, una piccola oasi di tranquillità protetta da un grande castello. Ma tutto cambia quando, all'improvviso, fanno la loro comparsa dei mostri.

Tutti gli amati della pallina rosa Kirby saranno invece felici si sapere che è già disponibile per il download il party game Super Kirby Clash. Gli sviluppatori di HAL Laboratory lo presentano come un progetto free to start, ossia con la possibilità di scaricare gratuitamente il titolo per poi sbloccare nuove funzionalità attraverso lo shop in-game per le microtransazioni opzionali.

Il divertimento è esteso a fino quattro giocatori, che possono sfidarsi sia in locale che online in oltre 100 livelli.

Pokémon Spada e Scudo: tutte le novità dal Nintendo Direct

Sempre restando in tema Game Freak, l'ultimo Direct è stata una ghiotta occasione per gustarsi un nuovo trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, così come per apprendere tante informazioni aggiuntive per le due nuove e promettenti avventure il cui lancio è fissato per il 15 novembre.

Nello specifico, oltre a sani scampoli di gameplay e un focus sulla personalizzazione del nostro Allenatore, è stata presentata la nuova funzione Pokémon Camp, che potremo sfruttare per interagire con i mostriciattoli tascabili di Nintendo. C'è pure l'inedito Pokécampeggio, in cui gli Allenatori possono prendersi un po' di tempo per rilassarsi e divertirsi assieme ai Pokémon della loro squadra. Il trailer, ovviamente, ha presentato anche nuove creature del Pokédex!

I classici SNES ora disponibili per Nintendo Switch Online

Dopo diverse voci di corridoio ad aver colorato la rete negli ultimi mesi, ora è ufficiale: i giochi SNES approdano finalmente su Nintendo Switch da domani, 6 settembre.

Come accade per i classici a 8-bit del Nintendo Entertainment System, anche la selezione dell'era 16-bit è riservata a tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Selezione che sarà aggiornata periodicamente, e che per il momento include 20 titoli:

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Star Fox

F-Zero

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon's Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

In alcuni casi è possibile giocare in multiplayer locale oppure online, con tanto di funzione Rewind attiva da subito. Non solo, per replicare al meglio il feeling originale dei giochi per Super NES, saranno offerti dei controller wireless Super Nintendo Entertainment System, acquistabili solo dagli iscritti a Nintendo Switch Online. AL prezzo di 29.99 euro, il pad godrà di connettività wireless e potrà essere ricaricato tramite porta micro USB, mentre il design riprende quello del controller originale, con D-Pad, quattro pulsanti azione (A,B,X,Y) Start, Select e due dorsali.

This #SuperNES style controller will be available for purchase exclusively for #NintendoSwitchOnline members in the future! Stay tuned for the latest release information. #NintendoDirect pic.twitter.com/AXMmdKUcXA — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 4, 2019

Passione GDR

Dopo il primo capitolo, con il più recente Nintendo Direct apprendiamo che anche Devil May Cry 2 è pronto al suo grande debutto sugli schermi di Switch. Originariamente pubblicato nel 2003 su PlayStation 2, il gioco riporta Dante sulla console ibrida affiancato da Lucia, la nuova femme fatale che predilige i pugnali ai proiettili e sfrutta al massimo la propria velocità con riflessi fulminei.

Devil May Cry 2 per Nintendo Switch uscirà il 19 settembre in formato digitale scaricabile da eShop.

Gli amanti dei giochi di ruolo, invece, dovrebbe ringraziare Larian Studios, che ha annunciato la versione Switch di Divinity Original Sin 2. Per altro è già disponibile su Nintendo eShop con la Definitive Edition, che comprende tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi già disponibili e quelli che verranno lanciati in futuro, garantendo ai "nintendari" un'esperienza completa.

Dalla Terra del Sol Levante arriva invece Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, vale a dire un riedizione per Nintendo Switch del primo capitolo della saga a marchio Monolith Soft. Il lancio è fissato per un generico 2020, come svelato nel trailer di annuncio:

Durante il Nintendo Direct, non sono poi mancate novità per Super Smash Bros. Ultimate. Il titolo di lotta arcade accoglierà nel suo già nutrito roster un nuovo lottatore. Si tratta di Terry Bogard, in arrivo nel corso del mese di novembre direttamente dalla celebre serie picchiaduro di SNK Fatal Fury per NeoGeo.

Già da ora, sono poi disponibili Banjo e Kazooie, coppia simbolo della britannica Rare. Il director del videogame, Masahiro Sakurai, ha offerto numerosi dettagli sul dinamico duo in video, con tanto di abilità, combo e attacchi speciali:

In un Direct dai ritmi tanto serrati, c'è stato spazio anche per Animal Crossing: New Horizons, capitolo che segnerà il debutto della serie su Nintendo Switch - l'uscita è fissata per il prossimo 20 marzo.

Grazie al Pacchetto isola deserta della Nook Inc., i giocatori potranno iniziare una nuova vita tutta all'insegna del relax e della scoperta. Sull'isola potranno raccogliere risorse per creare quello che vogliono, da comodità a utili strumenti, e personalizzare la propria dimora a piacimento, sia all'interno sia all'esterno. Il filmato mostrato durante la diretta dalla casa di Kyoto si concentra sulla presentazione di alcune delle caratteristiche che definiranno la produzione, con dettagli sul gameplay di questo nuovo episodio.

Deadly Premonition 2 a sorpresa su Switch!

Non è tutto, perché Marvelous Inc. e gli sviluppatori di Rising Star Games hanno impreziosito il Nintendo Direct di settembre con l'annuncio ufficiale di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, il secondo capitolo dell'apprezzata avventura a tinte oscure con protagonista l'agente Francis York.

Il trailer di presentazione fissa l'uscita del gioco al 2020 e verte attorno all'indagine condotta dall'agente dell'FBI Aaliyah Davis che, cercando di venire a capo di un vecchio caso, aprirà inavvertitamente una porta verso l'ignoto.

Nel frattempo, Deadly Premonition Origins e già disponibile nel catalogo digitale del Nintendo eShop di Switch, mentre Ubisoft ha annunciato a pubblico e stampa di essere al lavoro su Assassin's Creed The Rebel Collection. Questa è composta da Assassin's Creed IV: Black Flag e Assassin's Creed Rogue:

Il pacchetto, in uscita su Nintendo Switch il 6 dicembre 2019, include i due titoli in edizione rimasterizzata, tutti i DLC e alcune feature esclusive, come i comandi touch e la mira con i comandi di movimento.