Downton Abbey: oltre al film, anche uno special di un'ora per NBC

La featurette, che potete vedere qui sotto, è molto utile per fare un ripasso dei personaggi principali della serie, che - come dice nel filmato l'attrice Lesley Nicol (Mrs Patmore) - è meglio avere ben presenti prima di vedere il film al cinema.

Settembre per il mercato anglofono è il mese d'uscita dell'attesissimo film di Downton Abbey (nei cinema italiani dal 24 ottobre) e l'emittente televisiva americana NBC , insieme alla casa di distribuzione (per il mercato statunitense) Focus Features, presenterà Return to Downton Abbey: A Grand Event , uno speciale di un'ora che andrà in onda giovedì 19 settembre proprio sul canale americano.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok