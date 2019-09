Dragon Ball: il Radar Cercasfere di Bulma può essere tuo!

CuriositàAnimazione

05/09/2019

I fan di Dragon Ball potranno presto mettere le mani su uno dei gadget più accattivanti dell'anime.

Andare a caccia delle Sfere del Drago in compagnia di Goku, Bulma e i loro amici sarà probabilmente stato il sogno d'infanzia di molti fan di Dragon Ball desiderosi di impugnare almeno una volta nella vita il Radar Cercasfere. Sebbene il dispositivo non esista nella realtà (e nemmeno le Sette Sfere, purtroppo), una fedelissima replica sarà disponibile da febbraio 2020!

Sviluppata da Proplica, azienda che realizza riproduzioni fedeli di gadget e oggetti visti negli anime, il Radar Cercasfere presenta le stesse dimensioni e caratteristiche della sua controparte cartoon. Ha una lunghezza di circa 10 cm (il che significa che si adatterà al palmo della mano della maggior parte degli appassionati), e luci a LED integrate, che lampeggeranno come quando nell'anime viene localizzata una sfera nelle vicinanze. Basterà infatti schiacciare il pulsante in alto per accendere le lucine e sentire i classici "beep" emessi dal dispositivo.

Secondo quanto riportato da Tamashii Nations, il Radar Cercasfere uscirà a febbraio del prossimo anno ma è già disponibile al preordine. Verrà messo in vendita a 2750 yen (circa 23,50 euro).

Il radar si pone come un vero e proprio oggetto da collezione per i fan del franchise creato da Akira Toriyama, vista anche la base per esporlo inclusa nella confezione. È stato inoltre aggiunto un simpatico mini-gioco per rendere più piacevole il suo utilizzo. Quest'ultimo consiste nel muovere lo schermo e utilizzare il triangolino rosso al suo centro per raccogliere le sfere: più ne verranno recuperate, più la partita si velocizzerà e al termine dei sette round verrà indicato il punteggio finale. Un giochino stimolante per confrontarsi in famiglia o con gli amici.

Cosa ne pensate del modellino in scala 1:1 del Radar Cercasfere?

