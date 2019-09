E poi c'è Katherine: clip in esclusiva dal film con Emma Thompson e Mindy Kaling

Cinema

05/09/2019

E poi c'è Katherine arriva nei cinema italiani il 12 settembre 2019: MondoFox vi propone in esclusiva una clip tratta dalla frizzante commedia con Emma Thompson e Mindy Kaling

Emma Thompson e Mindy Kaling stanno per debuttare sui grandi schermi italiani con la commedia E poi c'è Katherine.

Il film arriverà al cinema il 12 settembre 2019 e promette di essere davvero divertente, grazie a una coppia di protagoniste molto diverse tra di loro.

Emma Thompson veste i panni di una leggendaria conduttrice televisiva: Katherine Newbury. Katherine è scontrosa e incapace di farsi amare dal suo staff, ma è sicuramente molto brava nel suo lavoro.

Mindy Kaling, invece, veste i panni di Molly, una giovane che insegue il sogno di lavorare come autrice comica ed è disposta a lasciare la sua occupazione sicura pur di realizzarlo.

I destini delle due donne si incrociano quando Katherine scopre di aver perso il favore del pubblico e decide di correre ai ripari, assumendo una donna nel suo staff di autori tutto al maschile.

La conduttrice e la giovane autrice ci metteranno un po’ a lavorare bene insieme, anche perché l’assunzione non è avvenuta per meriti professionali. Nonostante la modalità dell'ingaggio, Molly farà di tutto per rivitalizzare lo show e riuscirà persino a conquistarsi un suo spazio sotto i riflettori (clip in apertura del pezzo).

E poi c'è Katherine non è solo divertimento e risate, perché il film invita anche a riflettere sulla posizione delle donne nel mondo dello spettacolo e su quanta fatica debbano fare per conservare ruoli e carriere.

Insomma, risate e un pizzico di riflessione per questo film che porta la firma alla sceneggiatura della stessa Mindy Kaling ed è diretto da Nisha Ganatra, regista e sceneggiatrice canadese. Mindy, tra l’altro, ha dichiarato di aver scritto il film ispirandosi ad alcune delle sue esperienze lavorative hollywoodiane.

HD Getty Images Emma Thompson e Mindy Kaling al CinemaCon 2019

Nel cast anche Max Casella, Hugh Dancy, John Lithgow (Dexter, The Crown), Denis O’Hare (True Blood, American Horror Story, This Is Us), Reid Scott (Veep) e Amy Ryan (The Office).