Game of Thrones: arriva il nuovo Funko Pop! di Missandei

di Stefania Sperandio - 05/09/2019 16:47 | aggiornato 05/09/2019 16:50

Missandei di Naath, il personaggio di Game of Thrones interpretato da Nathalie Emmanuel, avrà il suo Funko Pop! (e l'attrice ne è entusiasta).

La famiglia dei Funko Pop! dedicati ai protagonisti di Game of Thrones continua a crescere: sui suoi canali social e sul suo sito ufficiale, Funko ha presentato la nuova statuetta da collezione di Missandei di Naath, la fidata amica e interprete di Daenerys Targaryen.

Purtroppo per i fan nostrani, però, Missandei sarà prodotta in edizione limitata e disponibile esclusivamente al New York Comic-Con 2019: significa che non sarà facile comprarne una e che molti dei Funko Pop! che saranno venduti durante l'evento finiranno online a prezzo maggiorato, un po' come successo in passato con altre esclusive – come la speciale edizione di Arya Stark dall'Emerald City Comic-Con.

L'annuncio del nuovo Funko Pop! non è passato inosservato sotto gli occhi di Nathalie Emmanuel, che dalla stagione 3 alla stagione 8 di Game of Thrones ha vestito i panni di Missandei. In un tweet, l'attrice scrive:

Lo sapevo già da un po', ma sono davvero felice che Missandei abbia finalmente un suo Funko.

Ad accompagnare le sue parole, le emoji delle farfalle – animale simbolo dell'isola di Naath, da cui proviene il personaggio.

I’ve known about this for a while... but so happy Missandei finally has a @OriginalFunko @GameOfThrones @HBO... 🦋🦋🦋 https://t.co/vNkMmoCFx5 — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) September 4, 2019

Missandei è solo l'ultima delle nuove statuette Funko Pop! dedicate a Game of Thrones confermate dopo la stagione finale: in precedenza, abbiamo visto l'annuncio di quella di Hodor che ricrea la sua scena più celebre, ma anche di quelle di Sansa Stark Regina, di Daenerys e Jon Snow in sella a Drogon e Rhaegal, o della Madre dei Draghi in compagnia di Ser Jorah Mormont. Presentate, tra le novità, anche Arya armata della lancia costruita per lei da Gendry, Theon Greyjoy con le sue frecce infuocate, Ser Gregor Clegane, Re Bran lo Spezzato e il Re della Notte nei suoi momenti finali.

Game of Thrones è andato in onda in otto stagioni dal 2011 al 2019. Il prossimo mese di dicembre arriverà in Italia il cofanetto completo contenente tutti gli episodi e lo speciale dietro le quinte finale con la reunion del cast, mentre a ottobre è atteso il nuovo libro-guida ufficiale dedicato alla saga.

È invece ancora lontano, almeno per il momento, il debutto di The Winds of Winter, prossimo e penultimo volume di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco: a questo punto, sembra legittimo aspettarsi che George R. R. Martin si auto-esili davvero in Nuova Zelanda!