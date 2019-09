Gli eroi di Marvel e Shonen Jump si uniscono in sette storie a fumetti

Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 05/09/2019 14:29 | aggiornato 05/09/2019 14:33

Marvel e Shueisha, la casa editrice di Shonen Jump, si uniscono per creare alcune storie dedicate ai supereroi della casa delle idee, ma disegnate da alcuni importanti mangaka giapponesi.

0 condivisioni

Se si pensa attualmente alle opere fumettistiche più di successo al mondo emergono due nomi piuttosto popolari in questi ultimi anni, ossia Marvel per quanto riguarda il mondo occidentale e Shonen Jump di Shueisha per quanto riguarda il mondo orientale.

Marvel ha saputo rilanciare in grande stile i suoi supereroi soprattutto grazie al successo del Marvel Cinematic Universe, adorato in tutto il globo, mentre Shonen Jump ha prodotto alcuni dei franchise più di successo come ad esempio Dragon Ball, Naruto e One Piece. Quest’ultimo vanta il Guinness dei Primati come fumetto realizzato da un singolo autore con più copie vendute al mondo, infatti il manga di Eiichiro Oda è arrivato a oltre 450 milioni di copie vendute in totale. Cosa succederebbe se queste due realtà si unissero?

Marvel e Shueisha hanno di recente annunciato di aver instaurato una collaborazione che vedrà i due mondi, fumetto occidentale e orientale, incontrarsi. Sull’app digitale Shonen Jump+ arriveranno infatti sette manga brevi, a cadenza quindicinale, dedicati ad alcuni dei supereroi più famosi della casa delle idee.

A disegnare queste brevi storie saranno alcuni mangaka di Shueisha, tra cui alcuni volti noti.

I sette "manga Marvel" in arrivo

Secret Reverse: storia in due parti disegnata da Kazuki Takahashi, autore famoso per aver realizzato Yu-Gi-Oh! che si cimenterà in un’avventura con protagonisti Iron Man e Spider-Man.

Marvel/Shueisha

Gag Reel: disegnato da Hachi Mizuno, autore di Akuten Wars, con protagonisti gli Avengers in una storia tutta da ridere.

Marvel/Shueisha

Interview With Heroes: dall’autore Ken Ogino di Lady Justice, creerà una storia con protagonisti Hulk, Iron Man, Capitan America e Thor.

Marvel/Shueisha

Samurai: di Sanshiro Kasama e Hikaru Uesugi, creatori di Tsugihagi Quest. Il duo creerà un fumetto dedicato a Deadpool.

Marvel/Shueisha

Halloween Avengers: l’autore Mato di Darling in the Franxx 4-koma, disegnerà una versione degli eroi più potenti della Terra in versione Halloween.

Marvel/Shueisha

Antman+: una storia sul supereroe tascabile disegnata da Toyotaka Haneda, già autore di Vocchi-Men.

Marvel/Shueisha

Inoltre ci sarà anche una storia a fumetti che descriverà l’incontro tra la redazione di Shonen Jump+ e l’editor-in-chief di Marvel C.B. Cebulski (ospite anche a Lucca Comics dell’anno scorso) disegnata da Takeshi Sakirai.

Le diverse storie sono iniziate a uscire sull’app di Shueisha dal 4 settembre e andranno avanti a cadenza quindicinale fino al 27 novembre prossimo. Ancora non sappiamo se questi fumetti speciali saranno disponibili anche sull’app MangaPlus, sempre di Shueisha.

Cosa ne pensate di questa incredibile collaborazione? Leggerete le storie che verranno realizzate?

Fonte: sojapan