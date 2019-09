Gli Eterni: Millie Bobby Brown e Kumail Nanjiani potrebbero non far parte del cast

Penso che sia estremamente importante, così facendo il cast è davvero variegato. Sono un attore bianco e di sesso maschile e non rappresento di certo la maggioranza del gruppo di attori con cui lavoro. Sono la minoranza, il che è importante in termini di diversità nel mondo del cinema. Penso che Marvel sia davvero all'avanguardia sotto questo aspetto.

Ma non solo: ai microfoni di GQ Britain (via ComicBook ), Madden ha rivelato di essere stato 'schiacciato' dalla notorietà di attrici come Angelina Jolie (Thena) e Salma Hayek (Ajak), anch'esse nel cast del film Marvel Studios. Ma gli annunci sugli attori protagonisti del film ancora finiti.

Vista anche la presenza nel cast di Richard Madden (Robb Stark in Game of Thrones), il film dedicato agli Eterni sembra essere una (piccola) reunion degli attori apparsi sul set della serie dedicata ai racconti di George R. R. Martin.

