Hearts and Bones: Hugo Weaving è un fotografo di guerra nel trailer del film

Sebastian quindi si avvicina a Daniel con l'intento di convincerlo a non mostrare quelle immagini. In seguito a questo incontro, tra i due uomini s'instaura un'amicizia improbabile che mette a dura prova il controllo creativo di Daniel. Presto quest'ultimo scoprirà dettagli inquietanti che riguardano il passato di Sebastian.

L'uomo sembra però determinato a non lasciare che la paternità modifichi il suo stile di vita. Inizia quindi i preparativi per una mostra con tutti i suoi lavori e pensa già al suo prossimo incarico all'estero. Tuttavia, con il lieto evento sempre più vicino, Daniel si trova a lottare contro la sua stessa crescente ansia.

In seguito alla notizia della gravidanza della moglie, il fotografo di guerra Daniel Fisher decide di lasciare la sua postazione per fare ritorno a casa.

Come possiamo vedere nel trailer che troviamo all'inizio di questo articolo, Weaving sfoggia una performance davvero intensa. L'attore britannico naturalizzato australiano, che siamo abituati a vedere impegnato perlopiù in pellicole fantasy o sci-fi, si mostra questa volta sotto un aspetto completamente diverso e il risultato è incredibile e perfino degno di un Oscar. A colpirci però è anche la regia che appare molto focalizzata sul suo personaggio. La narrazione visiva è potente e poetica e la drammaturgia perfino superba.

Hugo Weaving interpreta un fotografo di guerra in Heart and Bones, diretto dall'inglese Ben Lawrence. Al centro del film l'improbabile amicizia tra due uomini segnati dai rispettivi traumi.

