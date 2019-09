Hustlers: nuovo trailer per il film sulle spogliarelliste guidate da Jennifer Lopez

Cinema

Il concetto di Girl Power e il suo continuo equilibrio tra bene e male ci viene spiegato perfettamente in questa pellicola con Jennifer Lopez e Constance Wu. E voi da che parte state?

Uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 13 settembre una commedia tutta al femminile che vede Jennifer Lopez nel ruolo principale. Stiamo parlando di Hustlers e a giudicare dal trailer appena distribuito le protagoniste non saranno soltanto belle e brave ballerine di uno strip club, ma anche abili e letali truffatrici.

Distribuito da Lucky Red, Hustlers è diretto da Lorene Scafaria (Cercasi Amore per la Fine del Mondo) e ad usare le proprie curve pur di truffare i signorotti di Wall Street non sarà soltanto Jennifer Lopez, ma anche Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B.

La trama di Hustlers e la storia da cui trae origine

La pellicola racconta una storia realmente accaduta e trae ispirazione da un articolo apparso sul New York Magazine nel 2015 scritto da Jessica Pressle, dal titolo The Hustlers at Scores.

Un gruppo di ex spogliarelliste, colpite dalla crisi economica di più di 10 anni fa, decide di unirsi sotto la direzione della madre single Ramona (Jennifer Lopez nel film) e mettere in piedi una mega truffa ai danni dei ricchi clienti - per lo più giovani broker -, circuendoli con droga e alcool e sfilandogli così le carte di credito.

Il business creato dal gruppo di stripper con famiglie a carico ha molto successo, riuscendo anche ad evitare le prestazioni sessuali annesse al mestiere. Ma come vediamo nei frame del trailer rilasciato, anche la polizia viene attratta da questo strano giro, fatto di situazioni bizzarre e ammanchi bancari.

La commedia piena di lustrini e tacchi a spillo, tratta temi importanti come la crisi del 2008 e le fasce colpite, l'identità e l'istinto di sopravvivenza, il tutto condito dalla straordinaria bellezza del cast e dall'ironia dolceamara che una storia del genere porta con sé.

Nelle sale a stelle e strisce Hustlers farà il suo debutto il prossimo 13 settembre, mentre nello Stivale dovrebbe arrivare il 7 novembre. Ritorna dunque la bella Jennifer Lopez, che ha da poco festeggiato il mezzo secolo, riuscite a crederci? E dopo l'imbrogliona in Ricomincio da Me e la poliziotta corrotta nella serie Shades of Blue, l'intramontabile JLo vestirà ora i panni della spogliarellista col fiuto per gli affari.

Non resta che aspettare e vederla all'opera.