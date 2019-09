Il diritto di opporsi: trailer e trama del film con Michael B. Jordan

L’uscita del film in Italia è prevista per il marzo 2020.

Dietro la macchina da presa c’è Destin Daniel Cretton , noto per film come Il castello di vetro e Short Term 12.

Il film è basato sul libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption dell’avvocato e attivista Bryan Stevenson. Il libro è stato pubblicato nel 2014, raccogliendo subito un ampio consenso di pubblico e critica.

