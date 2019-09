Il Signore degli Anelli, Will Poulter sarà protagonista della serie TV

TV News

L'attore britannico entra nel cast della serie TV che si concentra sulle vicende precedenti a La Compagnia dell'Anello.

Continuano a emergere nuovi dettagli sulla serie TV de Il Signore degli Anelli. Will Poulter, infatti, è stato scelto per ricoprire uno dei ruoli principali dello show prodotto da Amazon. Il giovane attore britannico è già noto al pubblico per i suoi ruoli nel film interattivo Bandersnatch, così come in Maze Runner, The Revenant e Detroit. Poulter va ad affiancare l’attrice australiana Markella Kavenagh, entrata a far parte del cast a luglio.

Secondo quanto scritto da Deadline, la scelta dei due attori è frutto di un lungo lavoro di casting, effettuato tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Poulter e Kavanagh, secondo le indiscrezioni, dovrebbero recitare nei panni dei due protagonisti principali, Beldor e Tyra.

La notizia del coinvolgimento di Will Poulter, riportata inizialmente da Variety, va così ad aggiungersi alla conferma dell’ingaggio di J.A. Bayona, regista che dirigerà i primi episodi della serie. La stagione d'esordio dello show, a questo proposito, dovrebbe essere composta da 20 puntate.

Nonostante la conferma degli attori che potrebbero andare a ricoprire i due ruoli principali, il mistero sulla trama dello show Amazon è ancora piuttosto fitto. La serie TV esplorerà nuove linee narrative precedenti a “La Compagnia dell’Anello” di J.R.R. Tolkien, opera che costituisce il soggetto del primo film della trilogia cinematografica firmata da Peter Jackson. Lo show vedrà la presenza di un team di sceneggiatori con a capo JD Payne e Patrick McKay, cui si aggiunge anche Bryan Cogman, reduce dall’esperienza in Game of Thrones.

