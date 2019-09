Samira (Pilar Fogliati, Un passo dal cielo) è una delle colleghe di Dafne, nonché una delle firme più prestigiose del magazine in cui lavora, mentre Violante (Stella Pecollo, già diretta da Roberta Torre nel precedente Riccardo va all’inferno) è l’esperta di cibo e cucina del team. Il suo fidanzato, Edoardo, ha il volto di Mario Acampa (Non uccidere, Inferno).

Nonostante lavori per un magazine davvero di tendenza, #Audrey, Dafne continua a rimanere se stessa: timida, impacciata, incapace di lasciarsi andare. Ecco quindi che le sue colleghe e amiche decidono di aiutarla a trasformarsi, facendo di lei una sorta di moderna (e ironica) dea del sesso per cambiarle la vita e renderla il punto di riferimento per le donne.

Protagonista assoluta è Dafne (Lodovica Comello, Francesca nella fortunata serie targata Disney: Violetta), trentenne che, al contrario di tutte le sue coetanee, è ancora vergine. Non ha ancora avuto l’occasione, per una lunga serie di motivi - inclusi la sua timidezza e il suo essere un po' imbranata - di esplorare il mondo della maturità sessuale.

