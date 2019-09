IT: Capitolo 2, Andy Muschietti spiega la natura di Pennywise

Cinema

di Simona Vitale - 05/09/2019 08:49 | aggiornato 05/09/2019 08:52

Andy Muschietti, regista di IT: Capitolo 2, nel corso di un'intervista ha spiegato che cosa rappresenta il mostruoso Pennywise nella società moderna. Ecco le sue parole nel filmato che segue.

Nel video che potete vedere in apertura dell'articolo potete guardare e ascoltare la recente intervista realizzata da Variety a Andy Muschietti, regista di IT: Capitolo 2. Il regista, che ha anche parlato della sua prossima avventura al timone di The Flash (sarà il regista del prossimo film sul supereroe più veloce dello schermo), si è soffermato ad analizzare il personaggio di Pennywise, che erroneamente potremmo confondere con il "banale" cattivo antagonista del film horror di turno.

Pennywise non è solo questo. Il regista spiega come il clown danzante sia lo specchio di tutti i valori negativi della società, quelli che l'apparente progresso non ha ancora spazzato via del tutto. Parliamo di argomenti come l'omofobia (vedi scena di apertura del film), violenza domestica, bullismo e tanto altro ancora.

Nella featurette che invece potete gustarvi di seguito, a parlare sono sia Andy Muschietti che Stephen King. Mentre scorrono alcune delle immagini già viste nei vari trailer e filmati rilasciati sino ad oggi, lo scrittore Stephen King chiarisce che IT: Capitolo 2 non è in realtà un sequel, quanto piuttosto un vero e proprio secondo capitolo di quella storia cominciata nel 2017 con la prima parte di IT, diventato l'horror di maggior successo di sempre.

Muschietti invece ci rivela come questa sia la "fine" di IT. "Con le persone molto legate ai personaggi di questa storia, tutti attendono di conoscerne la conclusione" svela il regista, che aggiunge come questa pellicola rappresenti il confronto finale con il Male, in tutte le sue sfaccettature.

IT: Capitolo 2 vede il ritorno dei Perdenti a Derry a distanza di 27 anni dagli eventi del primo film. Pennywise si è risvegliato dal suo lungo letargo e ora è affamato di sangue e vendetta verso quegli adolescenti che oggi sono adulti e che anni addietro lo avevano, momentaneamente, sconfitto. I nostri protagonisti dovranno riaffrontare nuovamente tutte quelle paure che dopo il loro addio a Derry erano state sopite per tanto tempo e che ora sono pronte a riaffiorare per opera di Pennywise, il clown sotto le cui spoglie c'è IT, l'entità demoniaca che da secoli dimora nelle fogne della piccola Derry.

IT: Capitolo 2 arriva nei nostri cinema il 5 settembre, a distanza di poco meno di 2 anni dalla prima parte.