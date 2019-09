IT: Capitolo 2, in Australia i genitori vogliono bandire i cartelloni: 'Fanno venire gli incubi ai nostri figli'

Cinema

05/09/2019

Diversi bambini australiani sono stati terrorizzati e hanno avuto incubi notturni per via dei cartelloni pubblicitari utilizzati per pubblicizzare l'uscita di IT: Capitolo 2. Ecco tutta la vicenda.

L'attesa è finalmente terminata. IT: Capitolo 2 è pronto a debuttare nei cinema di tutto il mondo, anche in Italia. E se Pennywise non vede l'ora di tornare a perseguitare i sogni e la realtà dei Perdenti, il clown danzante più terrificante del cinema sta "mietendo" piccole vittime anche al di là del grande schermo.

In Australia, precisamente nella città di Brisbane, alcuni genitori hanno presentato diversi reclami nei confronti di Ad Standard, un'agenzia pubblicitaria che ha curato l'affissione dei poster di IT: Capitolo 2 su cui campeggia un'inquietante raffigurazione di Pennywise. Il manifesto sembra abbia letteralmente terrorizzato i loro bambini. La pubblicità del film - classificato con un punteggio di MA15 + in Australia (vietato quindi ai minori di 15 anni non accompagnati da un adulto o dai genitori - ha causato addirittura incubi ai piccoli.

HD 9News Il terrificante poster di Pennywise che ha spaventato diversi bambini australiani

Come riportato dal magazine online australiano Ladbible, Kellie, mamma di Piper, ha dichiarato in merito alla faccia di Pennywise: "Fa impazzire i bambini". La piccola Piper ha invece spiegato come i manifesti di Pennywise le abbiano procurato degli incubi:

Sono davvero spaventata perché è difficile andare a letto quando hai una foto spaventosa nella tua mente. Prima di andare a letto, devo controllare l'intera stanza. E quando finalmente vado a letto, mi sveglio a causa di incubi.

Un'altra madre, Jane Swan, ha rivelato che anche suo figlio è letteralmente terrorizzato dal poster:

Ad alcune persone piace andare al cinema a vedere film horror e va bene se questa è la loro scelta, lo capisco, ma noi non abbiamo scelto di vedere questo poster.

La signora Swan ha presentato una denuncia contro l'agenzia pubblicitaria, sostenendo che il materiale promozionale per i film con un rating MA15 + dovrebbe essere limitato nelle aree frequentate dai bambini. Tuttavia, le è stato detto che le agenzie pubblicitarie "generalmente non hanno giurisdizione sul posizionamento o sui tempi delle pubblicità, tranne quando si considera l'uso del linguaggio o del sesso, della sessualità o della nudità nella pubblicità".

C'è da dire che non solo i bambini sono spaventati da Pennywise e dalla imminente uscita di IT: Capitolo 2; anche una delle star del film ha ammesso di aver fatto brutti sogni sull'iconico clown danzante.

Parlando al Comic-Con di San Diego, l'attore James McAvoy - che interpreta Bill Denbrough adulto - ha ammesso:

Ho avuto un sacco di incubi su Pennywise. L'unico che ricordo con precisione mi vede sdraiato su un fianco nel letto e lui è con me. Mi accarezza dolcemente la schiena e dice: 'Sveglia James, svegliati'. Ero terrorizzato e fingevo di dormire.

IT Capitolo 2 è basato sull'iconico romanzo omonimo di Stephen King ed è collocato temporalmente 27 anni dopo gli eventi del primo film.

I membri del Club dei Perdenti sono ora completamente adulti e tutto sommato ben integrati nella società, considerando il terrore che li ha perseguitati per mezzo di Pennywise nel primo film. Sfortunatamente per loro, Pennywise fa quello che speravano non avrebbe mai fatto e torna nelle loro vite, dicendo loro minacciosamente: "Per 27 anni, vi ho sognato. vi ho desiderato. Mi siete mancati!".

Il film vede Andy Muschietti tornare al comando della regia, mentre l'attore Bill Skarsgård ha ripreso il suo ruolo nei panni del terrificante clown. Nel cast, oltre a James McAvoy e Jessica Chastain, incontriamo anche Bill Hader nei panni di Richie Tozier, Jay Ranscom in quelli di Ben Hansom e James Ransone nel ruolo di Eddie Kaspbrak.

IT: Capitolo 2 arriva nei cinema italiani il 5 settembre.