La lampada-palloncino rosso è qui, giusto in tempo per il risveglio di Pennywise

CuriositàCinema

di Matteo Tontini - 05/09/2019 14:49 | aggiornato 05/09/2019 14:53

Il palloncino emette una luce soffusa di colore rosso che rilassa e inquieta al tempo stesso.

1 condivisione

I fan di IT, celebre romanzo di Stephen King che ha di recente ispirato un nuovo adattamento cinematografico, hanno adesso la possibilità di acquistare una lampada davvero inquietante. Ispirata all'iconico palloncino rosso tenuto in mano dall'antagonista dell'opera, la Pennywise Ballon Lamp è alta circa 35 cm ed è perfetta da esibire nella propria camera da letto o in una sala hobby.

È possibile prenotarla per circa 34 euro sul sito di Firebox e sarà disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre.

Simpatici, inoltre, i dettagli forniti sulla pagina dedicata: la lampada viene descritta come "una svolta terrificante al solito arredamento per la casa", l'ideale per "illuminare i canali di scolo locali".

Firefox

Qualora foste euforici per l'uscita di IT: Capitolo 2 e aveste il desiderio di comprare qualcosa a tema per decorare la vostra casa, dunque, la lampada-palloncino rosso potrebbe fare al caso vostro. Peraltro emette una luce soffusa molto rilassante, a cui Firebox fa cenno in questo modo:

Una replica quasi identica a quella dei film, il palloncino rosso emette un bagliore diffuso su tutta la stanza. Sarebbe quasi rilassante se la sua presenza non indicasse che un clown malvagio vi sta guardando...

Che ne pensate della lampada dedicata al palloncino del "clown ballerino"?

Via: Bored Panda