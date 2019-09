Lucca Comics & Games 2019: ecco gli ospiti e gli annunci di J-POP

Fumetti

La casa editrice milanese ha comunicato gli ospiti e le novità che porterà al Lucca Comics & Games 2019.

Lucca Comics & Games 2019 ogni giorno che passa diventa un'edizione sempre più ricca di novità e annunci. Stavolta tocca all'editore milanese J-POP, divisione manga di Edizioni BD, rivelare gli ospiti e le novità editoriali che saranno presenti all'importante evento toscano.

J-POP ha infatti annunciato la presenza di due ospiti internazionali: il fumettista francese Tony Valente e la coreana Yudori, entrambi presenti a tutti e cinque i giorni del Lucca Comics & Games.

Tony Valente è un fumettista nato a Tolosa nel 1984 dallo stile chiaramente ispirato dai manga giapponesi. Nel 2012 inizia Radiant, uno shonen manga che ha subito un grande successo internazionale, tanto da arrivare persino in Giappone dove, oltre ai volumi, viene realizzato anche un anime prodotto da NHK, la prima emittente pubblica giapponese. Radiant vedrà l'arrivo di una seconda stagione animata dal prossimo 21 ottobre.

Yudori è una fumettista coreana che dal 1991 parla della dura realtà delle ragazze asiatiche nelle sue opere. Nella sua carriera ha creato The Curious Case of the Ring Brothers ed è stata l'illustratrice dell'Explorer's Guide to Planet Orgasm. Nel 2016 ha iniziato la pubblicazione del webtoon Pandora's Choice insieme a Lezhin. Il fumetto parla della storia di una bambina chiamata Pandora, condannata dalla società americana del XIX secolo per il suo aspetto asiatico, eredità lasciata da sua madre.

L'opera diventa molto famosa e nel 2018 viene raccolta in due volumi cartacei in Corea. La pubblicazione del fumetto in Italia sarà la prima edizione ad uscire fuori dal paese d'origine.

Per quanto riguarda le novità fumettistiche, J-POP presenterà alla nuova edizione della fiera lucchese ben tre titoli: La Grande Avventura di Astroboy, Quintessential Quintuplets e Il Principe dei Mostri (Carletto per i nostalgici). Inoltre saranno disponibili i cofanetti con la light novel dedicata a Weathering With You, il nuovo film di Makoto Shinkai, già divenuto un successo, e il quinto box di Pokémon La Grande Avventura. Arriverà inoltre la graphic novel ufficiale di Detective Pikachu.

Anche per Edizioni BD ci saranno delle succose novità in arrivo per il Lucca Comics. Durante la fiera arriveranno: il secondo omnibus di Sacro/Profano (che raccoglie i volumi 4,5,6), Zennengers: Ham Game, nuova parodia ispirata ad Avengers: Endgame di Zannablù, il quinto volume di Kill the Granny 2.0 e il calendario di BoJack Horseman.

Cosa ne pensate delle novita di J-POP e Edizioni BD per il Lucca Comics & Games 2019? Andrete a fare un salto per qualche autografo o per comprare i nuovi volumi disponibili?