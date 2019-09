Overwatch arriva ufficialmente anche su Nintendo Switch

Videogames

di Stefania Sperandio - 05/09/2019 14:51 | aggiornato 05/09/2019 14:54

Overwatch, il grande successo videoludico firmato Blizzard Entertainment, arriverà ufficialmente anche su Nintendo Switch il prossimo ottobre.

La libreria di videogiochi per Nintendo Switch continua ad arricchirsi: nel corso del più recente Nintendo Direct, la compagnia di Kyoto e la statunitense Activision Blizzard hanno confermato ufficialmente che anche Overwatch è in arrivo sulla console ibrida.

Il gioco competitivo, che arriverà con la sua Overwatch Legendary Edition, porterà su Switch l'ampio roster di eroi firmati Blizzard Entertainment, consentendo ai giocatori di affrontare anche in modalità portatile delle sfide online 6v6.

HD Nintendo Overwatch su Nintendo Switch si potrà giocare anche in portatile e supporterà i sensori di movimento

L'uscita di Overwatch su Switch è stata fissata per il 15 ottobre, con il gioco già in pre-load su Nintendo eShop per coloro che intendono acquistarlo in digitale. In caso di prenotazione, avrete anche diritto al bonus Widowmaker Noire e a tre mesi di Nintendo Switch Online (il servizio in abbonamento necessario per giocare online sulla console) inclusi nel prezzo.

Inoltre, il video di presentazione del gioco (lo trovate in apertura al nostro articolo) conferma anche il supporto ai sensori di movimento di Switch, che vi consentiranno di interagire con armi ed equipaggiamenti del vostro personaggio inclinando o ruotando la console.

HD Activision Blizzard Overwatch è celebre anche per il suo roster di variopinti protagonisti

Uscito originariamente nel 2016 su PC, PlayStation 3 e Xbox One, Overwatch è uno sparatutto in prima persona competitivo online in cui dodici giocatori, in arene sempre diverse e in tre possibili modalità, si affrontano in due squadre. Ognuno dei personaggi selezionabili è dotato di caratteristiche e abilità uniche, che differenziano e arricchiscono i combattimenti. Gli sviluppatori, inoltre, hanno scritto accuratamente storie e trascorsi dei protagonisti, che sono divenuti via via molto popolari tra gli appassionati di videogiochi.

Il successo di Overwatch, che ha vinto numerosi premi come Gioco dell'Anno 2016 e che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari da acquisti digitali in-game, lo ha portato a diventare un fenomeno di massa e un affermato eSport, protagonista dell'ambita Overwatch League che premia con un montepremi in denaro i migliori giocatori del mondo. Ora, le porte del successo di Activision Blizzard si preparano ad aprirsi anche ai giocatori su Nintendo Switch.