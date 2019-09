Il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander arriverà nel 2021

CinemaVideogames

05/09/2019

MGM ha confermato i lavori in corso per un nuovo film di Tomb Raider con Alicia Vikander: la tenace Lara Croft tornerà nelle sale nel 2021.

I fan di Lara Croft potranno presto godersi il ritorno della loro eroica archeologa preferita sul grande schermo. MGM ha infatti ufficializzato che il sequel del film Tomb Raider, dove il Premio Oscar Alicia Vikander vestirà per la seconda volta i panni della celebre protagonista, arriverà il 19 marzo 2021.

Al momento non sono stati rivelati molti dettagli sul film: Deadline anticipa però che la pellicola sarà scritta da Amy Jump e che il film sarà prodotto da Graham King, attraverso la sua etichetta GK Films. La regia, invece, è stata affidata a Ben Wheatley – già dietro la cinepresa per Kill List e Free Fire, oltre che, più recentemente, per Rebecca, che è attualmente in fase di post-produzione.

Uscito nel 2018, il reboot cinematografico di Tomb Raider ha ottenuto un buon successo di pubblico: nella prima settimana al botteghino USA ha portato a casa oltre 23 milioni di dollari, alle spalle del solo Black Panther. In totale e in tutto il mondo, la pellicola ha incassato 274,7 milioni di dollari, dopo essere stata realizzata con un budget compreso tra i 90 e i 106 milioni di dollari.

Una nuova Lara Croft

La nuova saga al cinema di Tomb Raider si affianca al reboot del videogioco: nel 2013, il publisher giapponese Square Enix ha dato pubblicazione a Tomb Raider, nuovo capitolo iniziale delle vicende della ora giovanissima Lara Croft, sviluppato da Crystal Dynamics. Rispetto alle uscite precedenti, il titolo spostava fortemente il focus sulla caratterizzazione di Lara e sul rivelare come l'eroina sia diventata l'archeologa leggendaria che tutti conoscono. Per raggiungere questo scopo, la sceneggiatura del gioco fu affidata a Rhianna Pratchett, scrittrice veterana dell'industria dei videogiochi.

Tomb Raider è stato seguito nel 2015 da Rise of the Tomb Raider e, recentemente, da Shadow of the Tomb Raider, che ha esordito nel 2018. Tutti gli episodi della trilogia hanno avuto un buon responso di critica e di vendite, favorendo il ritorno al cinema di Lara.

Siete già impazienti di seguire l'archeologa più famosa del mondo nella sua prossima avventura sul grande schermo?