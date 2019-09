The Rock accorcia la luna di miele per supportare Kevin Hart dopo l'incidente

Celebrity

Il gigante buono Dwayne Johnson in azione! Ma stavolta nella vita reale.

L'attore Dwayne Johnson ha interrotto la sua luna di miele per sostituire il suo amico Kevin Hart, che avrebbe dovuto essere il primo ospite del The Kelly Clarkson Show.

Come saprete, Hart si è infortunato gravemente alla schiena durante un incidente stradale lo scorso 1 settembre a Malibu, mentre Dwayne Johnson si è sposato con Lauren Hashian giorno 18 agosto alle Hawaii. I due attori sono molto amici e The Rock si è prestato per sostituire Hart nel primo episodio dello show pomeridiano condotto da Kelly Clarkson, che andrà in onda sulla TV americana giorno 9 settembre 2019 ma che è stato registrato il 3 settembre, due giorni dopo l'incidente di Hart.

The Kelly Clarkson Show, come potete vedere nel video in testata a questo articolo, ha pubblicato sul proprio canale YouTube un breve estratto dal primo episodio che preannuncia la presenza di The Rock all'interno dello show. È la presentatrice stessa a comunicare al pubblico che doveva essere Kevin Hart il suo primo ospite e che l'attore protagonista di Hobbs & Shaw ha interrotto la sua luna di miele per sostituire l'amico infortunato.

The Rock ha parlato della sua scelta di intervenire al The Kelly Clarkson Show, pubblicando un tweet sul proprio account ufficiale che potete vedere qui sotto:

Quando il mio ragazzo Kevin Hart si fa male, il suo papone entra in gioco. Ho lasciato la mia luna di miele in anticipo (Lauren ha approvato perché ADORA Kelly) e adesso io e Kelly siamo migliori amici. Sintonizzatevi questo lunedì! Ci divertiremo alla grande!

When my son @KevinHart4real goes down with an injury, his big daddy steps in. I did leave my honeymoon early (Lauren approved cos she LOVES Kelly) and now me and Kelly are new best friends 😉🙌🏾. Tune in this Monday! We had the best time! #greathost #hotcrowd #amazingenergy 🤯 https://t.co/DAdkVRd9Dj — Dwayne Johnson (@TheRock) September 4, 2019

Un bel gesto da parte di una star mondiale come Johnson, che si dimostra un eroe dentro e fuori lo schermo.

Kevin Hart e The Rock nel film Una spia e mezzo

L'amicizia tra Hart e Johnson si è sviluppata molto sul set. I due hanno lavorato insieme a film come Una spia e mezzo del 2016, Jumanji - Benvenuti nella giungla del 2017 e al suo sequel Jumanji: The Next Level (già terminato di girare) e in Fast & Furious - Hobbs & Shaw del 2019, dove Hart si limita a un divertente cameo.

Aggiornamenti sulle condizioni di Kevin Hart

Dopo che la moglie di Kevin Hart ha rassicurato i fan sulle condizioni del marito, il sito TMZ ha pubblicato la notizia che l'operazione alla schiena dell'attore è perfettamente riuscita e che per rimettersi completamente, Hart dovrà sottoporsi a una riabilitazione sia fisica che psicologica a causa dello shock subito.

Sull'incidente, la polizia ha accertato che il guidatore del veicolo non aveva bevuto alcool e che la possibile causa dell'incidente (l'auto è uscita dalla corsia cadendo in un burrone) possa essere stata dovuta all'eccessiva velocità. TMZ riporta anche che un testimone avrebbe sentito un forte stridore di pneumatici sull'asfalto, segno di una brusca frenata.

Jared Black, che era al volante, è stato trasportato all'UCLA Medical Center con il soccorso aereo. Le sue condizioni sono ancora sconosciute.