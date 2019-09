Dunque non ci resta che attendere il 21 ottobre per mettere le mani sul nuovo volume a fumetti di Zerocalcare, voi lo prenderete?

La morale di questa storia è state attenti a quei raggi che a noi ce parono decorativi ma invece capace che in giro per il mondo pijate la sveja.

I due autori asiatici hanno dunque fatto notare che l'utilizzo di questa bandiera, anche non intenzionalmente, è considerata una grave offesa per i popoli asiatici che hanno dovuto subire parecchie ingiustizie durante il periodo della guerra.

La bandiera infatti è ormai associata al Giappone imperiale alleato con la Germania nazista ed è ancora oggi utilizzata dai giapponesi più nazionalisti per promuovere le loro idee. Attualmente infatti, la bandiera giapponese non presenta queste strisce rosse, infatti questa è stata modificata subito dopo la fine della guerra.

Nei giorni scorsi Zerocalcare ha anche presentato la copertina del suo nuovo libro, ma questa ha creato una sorta di incidente diplomatico per via di un particolare dettaglio del disegno. Due autori coreani, Miba e Josh Prigge, che lavorano per Bao Publishing , hanno fatto notare all'editore, che i raggi rossi alle spalle del personaggio di Zerocalcare ricordano molto gli stessi raggi della bandiera giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok