Bethesda annuncia la vodka di DOOM: solo per palati infernali!

CuriositàVideogames

di Andrea Guerriero - 06/09/2019 12:57 | aggiornato 06/09/2019 12:59

Il celebre sparatutto di id Software e Bethesda ispira Rebel Distillers: da ora è possibile smembrare demoni sorseggiando la vodka ufficiale di DOOM.

1 condivisione

Di gadget e merchandise assortito dedicato alle più amate produzioni videoludiche, ne abbiamo visto a bizzeffe.

Dai Funko POP! alle action figure più tradizionali, passando per abbigliamento, giochi da tavolo e persino una preziosa collezione di vini, le saghe in pixel e poligoni sono riuscite ad ispirare la produzione di oggetti controversi e al tempo stresso attraenti per il popolo geek.

Segue questa ormai consolidata tradizione il recente annuncio di Bethesda Softworks, che ha ufficializzato la sua partnership con Rebel Distillers per il lancio del primo liquore in Europa creato appositamente per un videogioco di successo: la DOOM Bone Vodka! Proprio così, per festeggiare il debutto del nuovo capitolo della saga - quel DOOM Eternal atteso il 22 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, il fondatore di Rebel Distillers, Matt McGivern, insieme al distillatore Toby Sims, ha creato un'edizione limitata della Bone Vodka.

Edizione decisamente infuocata, considerati i toni demoniaci dell'FPS sviluppato da id Software. E che, grazie all'impegno della rinomata macelleria londinese The Ginger Pig, si concretizza in una vodka che viene realizzata utilizzando ossa di manzo allevato eticamente e ingredienti biologici. DOOM Eternal è un universo di fuoco e demoni, una sorta di barbecue infernale pieno d'azione, e una vodka di ossa affumicate è certamente qualcosa di inedito nel panorama dei superalcolici.

La DOOM Bone Vodka, non a caso, è ricavata da una base di grano biologico. Una volta arrostite e affumicate le ossa, il midollo viene estratto e fatto macerare in alcol neutro di grano. Per estrarre l'aroma migliore e il liquore più limpido, questo viene distillato a bassissima temperatura in alambicchi sottovuoto per raccogliere l'essenza di ciò che rende il suo gusto una vera prelibatezza. L'attacco sul palato è secco, con aromi di terra e un meraviglioso sentore umami che avvolge la lingua e lascia un retrogusto dai sentori di affumicato e spezie. È una vodka che va servita ghiacciata e funziona benissimo nei cocktail classici come il Martini.

Potete già prenotare la DOOM Bone Vodka sul sito ufficiale al costo di 45 sterline per 700 ml. Il primo lotto verrà spedito ai clienti alla fine di settembre.