Borderlands 3 si mostra in tre nuovi (e malati) trailer live-action

di Stefania Sperandio - 06/09/2019 11:46 | aggiornato 06/09/2019 11:50

Borderlands 3 si avvicina al suo debutto e per celebrarne l'arrivo 2K Games ha pubblicato dei peculiari trailer live-action che portano il caos in giro per il mondo.

Se c'è una serie di videogiochi che vuole essere sempre e fieramente fuori di testa con personaggi, scenari e vicende, quella è Borderlands. Per questo, in vista dell'arrivo di Borderlands 3, Gearbox Software e il publisher 2K Games hanno pubblicato dei peculiari trailer live-action, in cui possiamo vedere che è il caos – come da manuale per la serie – a farla da padrone.

In un primo video, in apertura al nostro articolo, potete ammirare l'universo di Borderlands 3 incrociare quello della moda. Nel secondo video, di seguito, possiamo invece vedere il personaggio dello Psycho alle prese con l'arte del parrucco.

Infine, un terzo trailer ci concede un po' di sano relax, con il mondo di Borderlands che incontra quello di una vivace festa tra bibite e piscine – prima che il nostro povero Psycho senta il richiamo irrinunciabile di Pandora.

In attesa di Borderlands 3

Borderlands 3 sarà il sequel diretto del secondo episodio e la quarta uscita del franchise. Il gioco, come i suoi predecessori, riproporrà delle meccaniche da sparatutto in prima persona incentrato sul looting – l'ottenimento e la raccolta di nuovi equipaggiamenti. Nell'esplorare Pandora e gli altri scenari che saranno proposti, i giocatori potranno affrontare missioni principali e secondarie, andando via via a potenziare le caratteristiche specifiche del personaggio che avranno selezionato tra i quattro disponibili.

Inoltre, Borderlands è celebre per la possibilità di gioco in cooperativa, che consente a due giocatori di collaborare fianco a fianco, vestendo i panni di due personaggi diversi: una peculiarità che tornerà anche nel prossimo episodio.

2K Games

Dal debutto nel 2009 in poi, la serie Borderlands ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica e dal mercato, arrivando a superare 45 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

L'appuntamento con Borderlands 3 è fissato per il 13 settembre, quando il gioco esordirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, anche con le sue speciali edizioni da collezione. In futuro, arriverà anche su Google Stadia, ma in una data ancora da stabilire.

Siete già pronti a portare il caos su Pandora?