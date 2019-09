La Coca-Cola al gusto mela debutta in Giappone

Le bottiglie di Coca-Cola in edizione speciale per Star Wars: Galaxy Edge

La nuova bevanda Apple Coke sarà venduta sia in autunno che in inverno.

La nuova Coca Cola si distinguerà sugli scaffali dei supermercati giapponesi per la sua etichetta decorata che riporterà sfumature rosse e dorate, con mele sormontate da foglie e un dettaglio di bollicine in primo piano.

La società, per ora, ha rilasciato questo nuovo gusto soltanto in Giappone .

In casa Coca-Cola c’è una novità che riguarda il Giappone: è stato lanciato un nuovo gusto in esclusiva mondiale soltanto in questa nazione.

