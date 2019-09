Disincanto - Seconda Parte il full trailer

AnimazioneTV News

di Federica Lucia - 06/09/2019 16:07 | aggiornato 06/09/2019 16:11

Si infittisce il mistero attorno a Dreamland e alla principessa Bean. Le nuove immagini ci mostrano un viaggio all'inferno per salvare Elfo. Ci sarà il lieto fine?

0 condivisioni

Si delinea sempre di più il disegno che sta dietro alla seconda parte di Disincanto, la serie d'animazione creata da Matt Groening, grazie al full trailer rilasciato da Netflix.

Nei 120 secondi pubblicati in lingua originale e con i sottotitoli in italiano scopriamo ulteriori dettagli circa i protagonisti della serie, le sorti di alcuni di loro e la natura delle loro azioni. Allo stesso tempo però aumentano i dubbi e le domande alle quali solo la serie potrà rispondere, a partire dal 20 settembre.

Nel teaser precedentemente rilasciato avevamo visto la natura malvagia della regina di Dreamland. Nel nuovo e più lungo trailer vediamo invece come Bean, la protagonista, rifiuti di seguire le orme della madre e si adoperi per trovare, insieme al Re, una soluzione per salvare il regno pietrificato.

La prima parte della serie si era conclusa con la morte del migliore amico della protagonista, Elfo, ma già sapevamo che in qualche modo quest'ultimo si sarebbe messo in contatto con Bean attraverso un fuoco fatuo.

HD Netflix

La sorprendente scoperta fatta con il nuovo trailer è che Elfo si sta godendo il paradiso prima di fare un terribile viaggio negli inferi per ritornare insieme ai suoi amici sulla Terra. Luci, lo spiritello demoniaco, può infatti riportare indietro il verde elfo solo attraverso la bocca dell'inferno e questo sarà possibile solo grazie ad un nuovo ed infuocato viaggio dei tre protagonisti nel regno dei morti.

Nuovi interrogativi sorgono dunque dopo la visione del trailer. Bean riuscirà a salvare Elfo attraverso il viaggio all'inferno? Quale misterioso destino spetta alla protagonista dopo la profezia rivelata dalla regina cattiva? Il Re e ciò che rimane del suo esercito riuscirà a salvare Dreamland da una vita di pietra e desolazione?

Per rispondere a queste e ad altre domande non ci resta che attendere fino al 20 settembre, giorno in cui Netflix rilascerà la seconda parte di Disincanto.