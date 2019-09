Google Pixel 4 e 4 XL funzionanti si mostrano in video ad un mese dalla presentazione

Il primo dei due brevi filmati in questione è stato pubblicato da SlashLeaks, principale (nonché una delle più affidabili) fonte di notizie in anteprima sul vasto mondo degli smartphone, e mostra la fase d'avvio del Pixel 4 e il suo design.

Nonostante tutti i buoni propositi di Big G, nuovi video apparsi nelle ultime ore in rete mostrano, anche se per poco, i due dispositivi in azione a distanza di circa un mese dalla presentazione ufficiale. Che ai leak non esista davvero rimedio?

Google ha ufficialmente dichiarato guerra alle fughe di notizie pubblicando a sorpresa, anticipando tutti i leaker del settore, una prima immagine di Pixel 4 , prossimo smartphone top di gamma dell'azienda di Mountain View che arriverà come da tradizione anche in una variante XL .

La prossima generazione della serie Pixel di Google è attesa per ottobre ma due nuovi video svelano (o meglio, confermano) il design di Pixel 4 e Pixel 4 XL prima del tempo. Per gli smartphone di Big G niente foro o tacca sul display.

