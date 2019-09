CinemaTV News

Home Video: le uscite Universal Pictures del mese di ottobre 2019

di Rina Zamarra - 06/09/2019 09:34 | aggiornato 06/09/2019 09:38

Un calendario ricco di uscito per Universal Pictures a ottobre 2019: sono previsti film come Rocketman e I morti non muoiono e serie TV come The Blacklist.

Universal Pictures

Universal Pictures ha previsto un calendario pieno di uscite cinematografiche per ottobre 2019. Si inizia il 2 ottobre con Rocketman di Dexter Fletcher. Il film racconta la carriera e la vita di Elton John, interpretato da un magistrale Taron Egerton. La pellicola ripercorre la storia del cantante, mostrando la sua straordinaria trasformazione da timido pianista a star internazionale. Nel cast figurano anche Jamie Bell nel ruolo del paroliere di Elton John e Richard Madden in quelli del primo manager del cantante. L'edizione Home Video sarà disponibile nei formati DVD e Blu-ray, con un'ora di contenuti extra. Sempre il 2 ottobre esce I morti non muoiono, nei formati DVD e Blu-ray. Il film, scritto e diretto da Jim Jarmusch, ha come protagonisti Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton e Steve Buscemi. Si tratta di una commedia horror, ambientata nella tranquilla cittadina di Centreville. All'improvviso, qualcosa spezza gli equilibri e la cittadina è travolta da uno strano evento: i morti cominciano a uscire dalle tombe e ad aggirarsi per strada nutrendosi di esseri viventi. Si cambia totalmente registro con le uscite dell'8 ottobre che includono Pets 2 - Vita da animali in DVD, Blu-ray e 4K ultra HD e il cofanetto Pets Collection con entrambi i film in DVD e Blu-ray. Tra l'altro nei cofanetti di Pets 2 i bimbi troveranno la piacevole sorpresa di due mini movies esclusivi. Oltre a Pets, l'8 ottobre è prevista anche l'uscita in DVD del film di animazione Curioso come George - La scimmietta reale. Al genere horror, invece, appartiene il film MA con protagonisti Octavia Spencer, Luke Evans e Juliette Lewis. Il film racconta la storia di una donna sola, che finisce con l'offrire il suo tetto a un gruppo di adolescenti. Questi possono utilizzare il suo seminterrato per fare quello che vogliono, ma ci sono una serie di regole da rispettare che rivelano l'ossessione della donna e trasformano la situazione in un incubo terrorizzante. La pellicola, diretta da Tate Taylor, è disponibile in DVD a partire dall'8 ottobre 2019. Tante anche le serie TV in uscita. Qui sotto l'elenco completo: The Blacklist - stagione 6 - in DVD dal 2 ottobre 2019

Mr. Robot - stagione 3 - in DVD e Blu-ray dall’8 ottobre 2019

Caprica - stagione 1 - in DVD dall’8 ottobre 2019

The Client List - stagioni 1 e 2 - in DVD dall'8 ottobre 2019