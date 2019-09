Il ciclo di Earthsea di Ursula K. Le Guin diventa una serie TV

TV NewsLibri

di Giuseppe Benincasa - 06/09/2019 15:55 | aggiornato 06/09/2019 16:01

La ricerca dell'erede de Il Trono di Spade continua...

La produttrice Jennifer Fox (The Tale), insieme alla casa di produzione americana di cinema indipendente A24, produrrà la trasposizione televisiva degli acclamati libri fantasy del ciclo di Earthsea, nato dalla mente della scrittrice americana Ursula K. Le Guin.

Secondo quanto riportato dal sito Deadline, Le Guin, morta all'età di 89 anni il 22 gennaio 2018, aveva dato la sua benedizione per trasformare il suo lavoro in una serie di film. L'adattamento, però, è stato poi ripensato per essere una serie televisiva.

Jennifer Fox, che per prima aveva opzionato i diritti dei libri nel 2018, ha avuto parole di elogio per la compianta scrittrice:

Ursula Le Guin è una leggenda letteraria con un'enorme base di fan e il suo lavoro è stato tradotto praticamente in tutte le lingue del mondo. È seconda solo a Tolkien per influenza in questo genere [il fantasy] e, prima di morire lo scorso anno, ha acconsentito ad affidarmi il suo progetto più amato. Questo progetto, perciò, rappresenta per me una priorità ed è il frutto di un impegno sacro, oltre che un'opportunità per creare un pezzo iconico della cultura americana.

Tra i lavori che Fox ha prodotto ci sono il thriller nominato al premio Oscar nel 2007 Michael Clayton e il film drammatico del 2014 Lo sciacallo - Nightcrawler. Più recentemente ha anche prodotto il film The Report, scritto e diretto da Scott Z. Burns con protagonista Adam Driver, che Amazon Studios distribuirà dal 15 novembre nei cinema statunitensi.

Il figlio di Ursula K. Le Guin, Theo Downes-Le Guin, ha espresso soddisfazione per il progetto e ha lodato la consolidata esperienza come produttrice di Jennifer Fox, dicendo che quest'ultima, insieme ad A24, riuscirà a portare sullo schermo l'intensità narrativa e morale del lavoro della madre.

I libri

I libri del Ciclo di Earthsea (meglio conosciuti come i racconti di Terramare) sono una serie che Le Guin iniziò nel 1968 con la pubblicazione del primo volume, Il mago di Earthsea, e terminò nel 2017, con la storia breve dal titolo Firelight, pubblicato nel 2018 sulla rivista statunitense The Paris Review.

La collana di libri è composta da cinque romanzi e otto racconti ambientati in un fantastico arcipelago, composto da centinaia di isole, messo in pericolo da chi usa la magia per ottenere potere e per sconvolgere il dedicato equilibrio delle isole.

Non resta che attendere nuove informazioni, per un progetto molto ambizioso che potrebbe prendere il posto, nel cuore degli appassionati, de Il Trono di Spade.