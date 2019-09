Il divano di Friends in un tour in giro per il mondo (e arriverà anche in Italia!)

CuriositàTV News Friends

di Rina Zamarra - 06/09/2019 12:13 | aggiornato 06/09/2019 12:18

Il mitico divano di Friends sarà protagonista di un tour espositivo in giro per il mondo: tra le tappe sono previste anche due date italiane a Lucca e Roma.

0 condivisioni

Friends compie 25 anni e Warner Bros. ha deciso di festeggiare l’anniversario di una delle sit-com più amate di tutti i tempi con una piccola sorpresa per i fan.

Ricordate il divano del Central Perk dove Ross, Rachel, Joey, Monica, Chandler e Phoebe passavano la maggior parte del loro tempo? Ebbene, quello stesso divano inizierà un tour mondiale a partire proprio dal mese di settembre 2019.

Friends' Central Perk couch coming to landmarks worldwide https://t.co/vhvMaE27mQ — Entertainment Weekly (@EW) September 3, 2019

Trenta repliche del famoso sofà saranno esposte in giro per il mondo e una arriverà anche in Italia. Se siete fan di Friends, non perdetevi l’appuntamento con il mitico divano arancione alla Fontana del Tritone a Roma e al Lucca Comics & Games 2019. Qui sotto tutte le date del tour:

The Empire State Building (Observation Deck) – New York (21–22 settembre)

US Bank Tower (OUE Skyspace LA) – Los Angeles (16–22 settembre )

Maggie Daley Park – Chicago (21 settembre)

Willis Tower (Observation Deck) – Chicago (20–22 settembre )

Jackson Square – New Orleans (19–22 settembre)

Klyde Warren Park – Dallas (13–29 settembre)

Reunion Tower (Observation Deck) – Dallas (16–30 settembre)

The London Eye – Londra (22 settembre)

Ross Fountain/Edinburgh Castle – Edinburgo (16 settembre)

Cardiff Castle – Cardiff (19 settembre)

Tower Bridge (Potters Field) – Londra (20 settembre)

Jardin du Palais Royal – Parigi (12 settembre)

Fontana del Tritone (Piazza Barberini) – Roma (21–22 settembre)

Lucca Comics & Games Fan Event – Lucca (30 ottobre - 3 novembre)

Royal Palace – Madrid (1 ottobre - 30 novembre)

Berlin Sony Center – Berlino (21-22 settembre)

FACTS (Flanders Expo) – Ghent (19 ottobre)

The Burj Khalifa – Dubai (16 settembre - 16 ottobre)

Bondi Beach – Sydney (28 agosto)

Comic Con Africa – Johannesburg (21-24 settembre)

Loft Ginza – Tokyo (18-24 settembre)



Il decoratore della serie TV, Greg Grande, ha svelato la storia del mitico divano, che lui stesso ha trovato per caso nel retro degli studi Warner Bros.

Greg ha raccontato di aver deciso di utilizzare il divano arancione con le frange non appena lo ha visto. Secondo lui era praticamente perfetto nella caffetteria di Friends, ispirata all’Insomnia Cafe di Hollywood.

Purtroppo, però, il divano ricevette delle notevoli critiche dopo l’episodio pilota, perché aveva uno strappo sul retro e i braccioli consumati. Greg dovette così risistemarlo e aggiustarne le frange.

Exclusive: The 'Friends' Central Perk couch is traveling to a landmark near you! https://t.co/DzLk0l67on — FRIENDS (@FriendsTV) September 3, 2019

Dopo il grande successo della serie, il divano era diventato insostituibile e Greg lo rimise a nuovo utilizzando un tessuto proveniente dall’Europa e introducendo del compensato nei cuscini, per evitare che gli attori sprofondassero!

Che fine ha fatto quel divano? Il divano originale esiste ancora ed è esposto nei Warner Bros. Studio Tour di Hollywood.

Allora cosa ne pensate, andrete a Lucca o a Roma per dare un’occhiata al divano di Friends?