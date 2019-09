TV News Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Chiara Poli - 06/09/2019 10:03 | aggiornato 06/09/2019 10:07

Tre minuti per raccontarci un'intera stagione di brillante satira, situazioni esilaranti, battute che sono già entrata nella storia della serie. Ecco il video con il riassunto della prima stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana!

Romolo, Giuly, il perfido piano di Mastrota e Tciù, l'alleanza Milano-Napoli con Mastrota e Don Alfonso a formare l'Asse del Male... E poi, naturalmente, la guerra mondiale italiana. La guerra che si era scatenata nel primo finale di stagione, prima del Limbo in cui sarebbero finiti i personaggi nel Cambio di Stagione, dopo la separazione forzata dei due innamorati e dopo la scoperta delle vere origini di Romolo. C'è tutta la prima stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, con le sue battute irresistibili, le sue parodie e la sua satira sulle contraddizioni italiane, in questo video-riassunto che ci prepara all'arrivo dei nuovi episodi.

Dal 16 settembre, solo su FOX, la stagione 2 ci mostrerà il tentativo dei nostri di mettersi in salvo nell'unico luogo sicuro rimasto in Italia, Cortina, mentre l'asse Milano-Napoli ha conquistato Roma e l'Italia intera. Il piano malvagio di Mastrota, Don Alfonso (Fortunato Cerlino), Tciù, Umberto Smaila e tutti gli altri dovrà fare i conti con la determinazione di Romolo (Alessandro D'Ambrosi, co-creatore della serie) di mettersi in salvo insieme alla sua amata Giuly (Beatrice Arnera).

Abbiamo visto il Vesuvio esplodere, riversando su tutto il territorio nazionale i rifiuti che per decenni vi erano stati stipati, e scatenando un'apocalisse che favorirà i piani dell'Asse del Male. Ora, vedremo come l'unica speranza dell'Italia, due ragazzi le cui famiglie sono in guerra da sempre, proverà a rimettere le cose a posto.

Illuminato da Santo Pupone da Porta Metronia (Francesco Totti), che gli porta consiglio e gli restituisce fiducia, Romolo si metterà in cerca della soluzione alla guerra mondiale italiana, e alla sua tormentata storia d'amore. Perfino Dio, impersonato da Luciana Littizzetto, verrà chiamato in causa in questa sfida all'ultimo sangue per la salvezza dell'italica patria.

Come finirà? In che modo due ragazzi innamorati cercheranno di sconfiggere forze oscure, antiche e molto più grandi di loro? Riusciranno Romolo e Giuly a coronare il loro sogno d'amore?

Scopritelo con noi, nei nuovi spassosi episodi di Romolo + Giuly, da lunedì 16 settembre solo su FOX!