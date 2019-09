IT - Capitolo 2: debutto da 1,4 milioni di euro al box-office italiano!

Cinema

Pennywise può sorridere malvagio: il debutto della seconda parte di IT nei cinema italiani colleziona cifre da urlo.

Quando Pennywise si risveglia, è sempre molto, molto affamato.

Ce l'aveva dimostrato già nel 2017, quando IT di Andy Muschietti ha divorato il box-office mondiale arrivando, alla fine della sua corsa, a superare i 700 milioni di dollari nel mondo. E ce lo sta dimostrando anche adesso che i Perdenti, ormai cresciuti, tornano a Derry per affrontare la creatura che li tormenta da sempre.

IT - Capitolo 2 ha debuttato nei cinema italiani il 5 settembre con una cifra da capogiro: 1,4 milioni di euro (1.396.425 il numero ufficiale fornito da Warner Bros.). Per un rapido confronto, basta pensare che il primo capitolo, uscito sempre di giovedì (il 19 ottobre 2017), si era fermato a "soli" 1.175.812 euro nella prima giornata di programmazione.

Le vittime del fascino della storia di Stephen King, però, sono destinate ad aumentare. La pellicola si prepara infatti ad affrontare il suo primo weekend nelle sale con un sorriso.

Secondo le prime stime, nella sua giornata di debutto il film di Muschietti avrebbe già collezionato cifre superiori a quelle ottenute da IT (2017), che aveva totalizzato 189,7 milioni di dollari nel mondo nello stesso lasso di tempo. IT: Capitolo 2 avrebbe cioè incassato oltre i 200 milioni di dollari nel primo giorno di proiezioni, una cifra che dovrebbe essere resa ufficiale nel corso del fine settimana del 7 e 8 settembre. Giorni in cui, ovviamente, Pennywise continuerà a divorare la concorrenza, spingendosi verso nuovi record per un film horror.

Sembra quindi che la durata del film (2 ore e 49 minuti) non abbia scoraggiato gli spettatori dal fare visita alle sale, e che nemmeno il cameo di Stephen King (esitante nel prendere parte al film, per paura di portargli sfortuna) fermerà IT - Capitolo 2 dall'emulare, e forse superare, i record del suo predecessore.

