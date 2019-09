IT: Capitolo 2, i dettagli sul cameo di Stephen King nel film

Cinema

[Spoiler!]

di Giuseppe Benincasa - 06/09/2019 10:47 | aggiornato 06/09/2019 10:52

Il maestro dell'horror Stephen King ha una breve ma memorabile parte in IT: Capitolo 2!

1 condivisione

IT: Capitolo 2 è uscito il 5 settembre nelle sale italiane e, tra tensione e spaventi, il pubblico avrà notato un simpatico cameo dell'autore per eccellenza di romanzi horror Stephen King.

King, come già saprete, ha scritto il libro da cui sono tratti questi due capitoli cinematografici, che hanno per protagonista il Club dei Perdenti e il pagliaccio ballerino Pennywise. Questo secondo capitolo, diretto ancora da Andy Muschietti, ha dato la possibilità allo scrittore di apparire in una breve ma memorabile scena.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La sequenza in questione ha come protagonista la versione adulta di Bill (interpretata da James McAvoy). Il personaggio si ferma davanti a una vetrina di un negozio di antiquariato, situato nella strada principale di Derry (la città in cui si svolge il film), perché vi nota esposta la sua vecchia bicicletta. Bill entra nel negozio intenzionato a comprarla, ed è lì che si imbatte nel personaggio interpretato da Stephen King, ovvero il commerciante. King indossa una maglietta di Harvest Moon, l'album musicale di Neil Young pubblicato nel 1992, e porta un cappellino da baseball. Quando Bill entra nel negozio, il commerciante lo riconosce come il famoso e ricco scrittore dai brutti finali, così per una bicicletta malconcia gli chiede ben 300 dollari (che Bill poi paga). Il cameo di King è azzeccato e coerente con la fama dello scrittore stesso, criticato spesso per i suoi finali poco soddisfacenti. Il retroscena del cameo di Stephen King Il sito GameSpot ha riportato le dichiarazioni dello sceneggiatore Gary Dauberman (autore anche del primo capitolo) che riguardano proprio il cameo di King. Dauberman ha detto che dopo aver scritto il ruolo del proprietario del negozio di antiquariato ha subito pensato che quel personaggio assomigliasse proprio all'autore del Maine. Il regista Andy Muschietti ha rivelato, invece, che inizialmente King non voleva apparire in un cameo, poiché riteneva di incidere sulla buona riuscita del film ("Tutti i film a cui prendo parte vanno malissimo!", avrebbe dichiarato). Alla fine, però, Muschietti è riuscito a convincere lo scrittore.

Nella featurette che potete vedere qui sotto, King spiega che IT: Capitolo 2 non è da considerarsi come un sequel ma come la seconda parte di un'unica storia. Il filmato è ben montato, con molte suggestive scene dal film.

Bill Skarsgård, che interpreta Pennywise, dice che il suo personaggio vede nei ragazzi ormai adulti un avversario all'altezza e 27 anni dopo brama ancora vendetta.

Il regista Andy Muschietti preannuncia un gran finale con lo scontro tra bene e male.

IT: Capitolo 2 è ambientato 27 anni dopo i fatti del primo film e narra della battaglia finale tra il Club dei Perdenti e il famelico IT. A Derry, nel Maine, i protagonisti ormai adulti dovranno venire a capo delle loro paure, ricordare il loro passato e farne tesoro.

Oltre ai già citati McAvoy e Skarsgård, fanno parte del cast Jay Ryan, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff.

Non abbiate paura... Pennywise vi aspetta al cinema a braccia (e bocca) aperte!