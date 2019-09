IT, ecco il trailer onesto della mini-serie anni '90 con Tim Curry

Ora è apparso online il cosiddetto 'trailer onesto' targato Screen Junkies della mini-serie anni '90, il quale con la consueta ironia mette in luce le caratteristiche - sia positive che negative - del prodotto di Wallace (azzardando anche improbabili paragoni tra Pennywise e il Joker di Jared Leto). Trovate il video poco più in alto.

Diretta da Tommy Lee Wallace e della durata di soli due episodi, la mini-serie fu trasmessa il 18 e il 20 novembre 1990 da ABC (in Italia aspettammo il 21 e il 22 febbraio del 1993 per vederlo su Canale 5).

